Cierra otra estación de subte en CABA por obras: cuál es y por cuánto tiempo + Agregar ámbito en









Una concurrida estación suspenderá su servicio para recibir trabajos de impermeabilización, iluminación y restauración patrimonial.

Las tareas en la estación del microcentro porteño demandarán unos noventa días.

La red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires sumará una nueva interrupción temporal en sus cabeceras céntricas. A partir del lunes 14 de septiembre, una estación utilizada por miles de usuarios que transitan a diario por la zona comercial y bancaria permanecerá fuera de servicio durante aproximadamente tres meses.

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La medida impactará directamente sobre el trazado de la Línea C, que une las cabeceras de Constitución y Retiro, debido al cierre temporal de la estación Lavalle. El proyecto forma parte del Plan de Renovación Integral impulsado por la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires, con el objetivo de modernizar las instalaciones, agilizar la circulación de los pasajeros y solucionar deficiencias edilicias en accesos, pasillos, vestíbulos y el sector de andenes.

El cierre de la estación Lavalle permitirá avanzar de manera ininterrumpida en los trabajos durante los próximos tres meses. Aunque gran parte de las tareas previas se venían ejecutando durante la noche fuera del horario operativo, la magnitud de las reformas requiere la suspensión total del servicio en la estación para garantizar la seguridad de las cuadrillas y agilizar los plazos de obra.

Cierra la estación Lavalle de la Línea C Las tareas programadas contemplan la colocación de un nuevo solado, la instalación de sistemas de iluminación LED, renovación de la señalética, incorporación de indicaciones en lenguaje Braille en pasamanos y la colocación de mobiliario renovado en los andenes.

Uno de los ejes centrales de la intervención estará enfocado en la contención de la humedad. Se aplicarán procedimientos de impermeabilización mediante inyecciones en juntas y la instalación de un revestimiento anticorrosivo de aleación de aluminio y zinc diseñado para encauzar posibles filtraciones de agua y proteger la estructura.

Por otra parte, al tratarse de un espacio con valor histórico, la obra incluye la restauración especializada de los revestimientos cerámicos y de dos murales de 15 metros de extensión situados en el sector de andenes. Estos trabajos son ejecutados por restauradores profesionales en coordinación con los organismos de patrimonio de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. Los trabajos incluyen inyecciones de impermeabilización y el recambio total de pisos para prevenir filtraciones de agua. Plan de Renovación Integral: ya se trabajó en 20 estaciones de subte Con el cese de operaciones en Lavalle, la red suma una nueva obra que se añade a los cierres temporales que rigen en Medrano (Línea B), Tribunales (Línea D), además de General Urquiza y Entre Ríos (Línea E). En paralelo, la planificación contempla intervenciones futuras en estaciones de la Línea A como Alberti, Pasco y Sáenz Peña; Ángel Gallardo y Dorrego en la B; e Independencia en la C. Hasta la fecha, el programa oficial de mejoras logró la puesta en valor de una veintena de terminales intermedias distribuidas en casi la totalidad de los ramales: Línea A : Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro

: Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro Línea B : Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia

: Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia Línea C : San Martín

: San Martín Línea D : Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo

: Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo Línea E: Jujuy El esquema de trabajos se complementó además con la refacción de diversos paradores pertenecientes al trazado del Premetro en el sur de la Capital Federal.

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