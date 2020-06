Ciudad analiza la apertura de locales barriales de ropa y calzado

En el caso de que se permita la apertura, los locales alcanzados serán los que están situados en los barrios, negocios de cercanía, mientras que no estarían incluidos los ubicados en zonas comerciales sobre avenidas.

Las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires además informaron que si se habilitan los comercios que permanecen cerrados desde el inicio del aislamiento, se deberán implementarán protocolos de atención, de higiene y seguridad.

No obstante, la medida deberá contar con la aprobación del Gobierno Nacional y advirtieron que ello podría ocurrir "siempre que los resultados de la evolución de la curva den bien".

Asimismo están analizando la posibilidad de reabrir los negocios de los rubros denominados "no esenciales" que fueron parte de una tanda de locales que el Gobierno porteño comenzó a habilitar el 12 de mayo pasado, pero que cerró pocos días después ante el incremento de casos en el distrito.

Esos comercios suman unos 10.000, detallaron desde el Ejecutivo porteño, y remarcaron que no está en análisis la posibilidad que retornen a la actividad los shoppings.

En el caso de los locales de ropa y calzado, estimaron, que podría implementarse, si se concreta la autorización para su apertura, bajo la modalidad del "take away", es decir, que el potencial cliente retire el producto por el local, pero que no acceda a las instalaciones y que tampoco entre en contacto con la mercadería.

Por su parte, la Federación de Comercio e Industria (Fecoba) se reunió este martes con las autoridades porteñas para presentar los protocolos sanitarios para la apertura de los comercios de indumentaria y calzado en la Ciudad de Buenos Aires.

"Hemos tenido una reunión auspiciosa. Creemos que están dadas las condiciones para la apertura de comercios de rubros que hasta hoy no pudieron abrir. Esperamos que en los próximos días se instrumenten nuevas herramientas", señaló Fabián Castillo, presidente de Fecoba.

Por otro lado, las autoridades porteñas además informaron que mantendrán los permisos para las salidas recreativas los fines de semana para los niños y niñas acompañados por un adulto, al tiempo que se informó que "se está analizando" autorizar la realización de prácticas deportivas en espacios abiertos como parques de grandes dimensiones.

Para eso se presentaron diferentes alternativas como otorgar permiso en horarios nocturnos, a partir de las 20 o 21, o matutinos, antes de las 7.

Finalmente, desde el lunes, también evalúan la posible rehabilitación de las galerías de arte de modo que no congreguen mucha gente en un mismo espacio