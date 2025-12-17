Camuzzi anunció que libera nuevas factibilidades de gas en la Cordillera Patagónica tras una inversión histórica. Vecinos, comercios e industrias podrán solicitar el servicio a partir del 5 de enero de 2026.

Hoy, el sistema de transporte y distribución Cordillerano-Patagónico cuenta con casi 1.500 kilómetros de gasoductos troncales y más de 200 kilómetros de loops.

Después de más de tres años de restricciones, la Cordillera Patagónica vuelve a abrir la puerta a nuevas conexiones de gas natural. Camuzzi anunció que, a partir del 5 de enero de 2026 , quedarán liberadas las factibilidades de suministro en toda la región, como resultado del avance de las obras de repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico que la distribuidora viene ejecutando.

La decisión implica que vecinos, comercios e industrias que cuenten con la aprobación técnica de sus instalaciones internas podrán solicitar el servicio de gas natural desde esa fecha, marcando un punto de inflexión para una zona que venía arrastrando limitaciones estructurales en el acceso a la energía.

La restricción había sido implementada en julio de 2022 , cuando la falta de concreción de obras clave -ajenas a la distribuidora- obligó a Camuzzi a priorizar el abastecimiento de los usuarios ya conectados , tal como establece el marco regulatorio. Aquella medida, si bien necesaria para garantizar la continuidad del servicio, dejó en pausa el crecimiento de la red en una región con fuerte expansión demográfica, productiva y turística.

Ese escenario comenzó a revertirse gracias a un trabajo articulado entre Camuzzi y las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut , que permitió reactivar un proyecto largamente postergado. La inversión total supera los $51.800 millones , de los cuales casi $25.000 millones fueron financiados por los bancos provinciales de Chubut y Neuquén , un dato que subraya el rol clave de los actores locales para destrabar una obra estratégica.

La repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico incluye la construcción de dos nuevas plantas compresoras , una en Alto Río Senguer y otra en Holdich , además del montaje de un nuevo equipo de compresión en la planta existente de Gobernador Costa . Estas obras permitirán aumentar la capacidad de transporte y mejorar la presión del sistema, condiciones indispensables para habilitar nuevas conexiones de manera segura y sostenida.

La finalización de una obra que estuvo pendiente durante años no solo normaliza el acceso al gas natural, sino que también reactiva proyectos residenciales, comerciales e industriales.

En paralelo, Camuzzi concretó otro hito técnico de alto impacto: la interconexión del Gasoducto Patagónico con el Gasoducto General San Martín. Esta vinculación dejó atrás la dependencia de un único yacimiento cercano a Comodoro Rivadavia y conectó de forma directa y permanente la infraestructura regional con el sistema troncal de gasoductos de la Argentina. El resultado es un esquema más robusto, confiable y sustentable, alineado con estándares de seguridad y continuidad del servicio.

Hoy, el sistema de transporte y distribución Cordillerano-Patagónico cuenta con casi 1.500 kilómetros de gasoductos troncales y más de 200 kilómetros de loops, superando los 1.700 kilómetros de cañerías con distintos diámetros. Desde esta red se abastece a 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén, entre ellas Esquel, Trevelin, El Bolsón, Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, centros clave para el desarrollo económico y turístico de la región.

Gasoducto gas natural Camuzzi

La finalización de una obra que estuvo pendiente durante años no solo normaliza el acceso al gas natural, sino que también reactiva proyectos residenciales, comerciales e industriales que dependían de esta infraestructura energética. Para Camuzzi, la liberación de factibilidades representa un paso concreto en su compromiso con el desarrollo regional y con la mejora de la calidad de vida de miles de usuarios.

La compañía, que es la mayor distribuidora de gas natural del país en términos de volumen, opera una red que supera los 51.000 kilómetros lineales y cubre el 45% del territorio nacional. Con más de 2,2 millones de usuarios en siete provincias -Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego-, Camuzzi cumple un rol central en la provisión de energía para hogares, industrias y economías regionales.

En la Cordillera Patagónica, la repotenciación del sistema marca el cierre de una etapa de restricciones y el inicio de otra, con mayor previsibilidad energética. Una señal clave para una región que necesita gas para crecer y que, desde enero de 2026, vuelve a tener la red abierta para hacerlo.