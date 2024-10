Loto 5 Plus: de cuánto será el pozo del sorteo del sábado 12 de octubre

Enterate de cómo se sortea, qué sale, y hasta cuánto podes ganar en el Loto 5 Plus.

Conocé todo acerca del Loto 5 Plus.

El sorteo del Loto 5 Plus de este sábado 12 de octubre, la jugada 1361, tendrá un pozo importante, como sucede en todas las jugadas. Antes del Loto 5 Plus se realiza el sorteo del Loto Plus, que tiene el pozo acumulado más grande de todos los juegos de la Argentina. También se sortea la Quiniela.