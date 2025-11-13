A qué hora empieza la "Noche de las Heladerías 2025" y cómo acceder a los 2x1 y otros descuentos







Cientos de heladerías de todo el país ofrecerán promociones especiales para celebrar a uno de los postres preferidos por los argentinos.

Llega la Noche de las Heladerías 2025 y estos son los principales descuentos. Prensa BA

Este jueves 13 de noviembre llega una nueva entrega de la Noche de las Heladerías 2025, un evento que combina placer, tradición y precios tentadores. Esta edición promete reunir a miles de fanáticos del helado artesanal en todo el país, con promociones que ya generan entusiasmo.

Lo que comenzó como un negocio del sector para aumentar ventas, se transformó en una verdadera fiesta nacional, con largas filas y locales repletos. Cada año, las heladerías participantes ofrecen combos especiales, descuentos y el clásico 2x1 en potes de cuarto kilo, una promoción que suele agotar existencias en pocas horas.

Helado FreePik.es Cuándo empieza la Noche de las Heladerías La Noche de las Heladerías 2025 se llevará a cabo este jueves 13 de noviembre, a partir de las 19 horas, y se extenderá hasta el cierre de cada local.

Durante esa franja, los consumidores podrán aprovechar promociones exclusivas y disfrutar de sabores clásicos como dulce de leche, chocolate o frutilla, junto con combinaciones más novedosas.

La actividad forma parte de la Semana del Helado Artesanal, una celebración que cada año reúne a productores y maestros heladeros de distintos puntos del país. En muchas ciudades, la jornada incluye también degustaciones, shows y propuestas para toda la familia.

helados (1) Los mejores descuentos de la Noche de las Heladerías El atractivo principal son los 2x1 en helado artesanal, aunque también se anuncian rebajas de hasta el 50% y combos familiares a precios especiales. En algunos puntos, habrá degustaciones gratuitas, sorteos y presentaciones de nuevos sabores inspirados en frutas de estación o postres tradicionales argentinos. Los descuentos se aplican únicamente de manera presencial, por lo que no se incluyen los pedidos por delivery o plataformas digitales. Cada local define su oferta, por lo que conviene consultar con anticipación los horarios y condiciones.

