Jordania, próximo rival de Argentina, anunció sus convocados para el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









La selección asiática disputará la primera Copa del Mundo de su historia y enfrentará a la Albiceleste el 27 de junio por la tercera fecha del Grupo J.

Jordania compartirá el Grupo J con Argentina y será su rival en la última jornada de la fase inicial.

La selección de Jordania confirmó la lista definitiva de convocados para el Mundial 2026 y ya comenzó a preparar el partido que disputará frente a Argentina, encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo J que se jugará el próximo 27 de junio en la ciudad de Dallas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El combinado asiático afrontará una cita histórica, ya que participará por primera vez en una Copa del Mundo, un logro sin precedentes para el fútbol jordano. La oficialización de la nómina permite conocer con anticipación a los futbolistas que podrían enfrentarse al equipo dirigido por Lionel Scaloni en uno de los compromisos más esperados de la fase de grupos.

Según confirmó la federación jordana, la delegación llegó este martes 2 de junio a San Diego, donde realizará una concentración que se extenderá hasta el día 10. Durante esa estadía disputará un amistoso frente a Colombia antes de trasladarse a Portland, ciudad elegida como base de operaciones durante el certamen.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JFA-الاتحاد الأردني لكرة القدم (@jordan.fa)

El rival de Argentina ya ajusta los últimos detalles Mientras la Selección argentina desarrolla su preparación en Kansas City, Jordania también transita la recta final de los trabajos previos al Mundial. El cuerpo técnico busca llegar en las mejores condiciones posibles a una competencia que marcará un antes y un después para el país asiático.

El encuentro entre ambos seleccionados está previsto para el 27 de junio a las 23 horas de Argentina, en el marco de la tercera jornada del Grupo J. Dependiendo de los resultados previos, ese compromiso podría resultar determinante para las aspiraciones de clasificación a los octavos de final. Entre los nombres más destacados de la convocatoria aparece Mousa Al-Taamari, delantero del Stade Rennais francés y una de las principales figuras del plantel. También sobresalen futbolistas con experiencia internacional como Yazan Al-Arab, del FC Seoul, y Mohammad Abu Zureiq, que milita en Raja Casablanca. Los 26 convocados de Jordania para el Mundial Arqueros: Yazeed Abu Laila (Al-Hussein)

Abdullah Al-Fakhoury (Al-Wehdat)

Nour Bani Attia (Al-Faisaly) Defensores: Abdullah Naseeb (Al-Zawraa)

Saad Al-Rousan (Al-Hussein)

Yazan Al-Arab (FC Seoul)

Saleem Obeid (Al-Hussein)

Mohammad Abu Al-Nadi (Selangor)

Hussam Abu Dahab (Al-Salmiya)

Ihsan Haddad (Al-Hussein)

Anas Badawi (Al-Faisaly) Mediocampistas: Muhannad Abu Taha (Al-Quwa Al-Jawiya)

Mohammad Abu Hashish (Al-Karma)

Nour Al-Rawabdeh (Selangor)

Nizar Al-Rashdan (Qatar SC)

Ibrahim Saadeh (Al-Karma)

Rajai Ayed (Al-Hussein)

Amer Jamous (Al-Zawraa)

Mohammad Al-Dawood (Al-Wehdat) Delanteros: Mahmoud Mardi (Al-Hussein)

Awda Al-Fakhoury (Pyramids FC)

Mousa Al-Taamari (Stade Rennais)

Mohammad Abu Zureiq (Raja Casablanca)

Ali Azayza (Al-Shabab)

Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb)

Ali Alwan (Al-Sailiya)