ANSES deposita $349.439 en enero 2026 pero sólo a este grupo de personas + Seguir en









El organismo cuenta con pensiones especiales, para las que también aplican los aumentos por la fórmula de movilidad vigente.

El monto equivale al 80% de una jubilación mínima.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer un nuevo aumento del 2,5%, que aplicará para todas sus prestaciones, legible a partir de enero 2026. Los nuevos montos se publicaron a través de un comunicado oficial del organismo, y regirán de acuerdo con el índice inflacionario de noviembre 2025, según la formula de movilidad vigente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida alcanza a miles de afiliados de todo el país y afecta a los pagos de enero. Su objetivo es acompañar el poder de compra de los beneficiarios, a través de un incremento general, junto con un bono extraordinario que potencia el total percibido.

jubilados ANSES.jpg Quiénes pueden acceder a la PUAM de ANSES La Pensión Universal de Adulto Mayor (PUAM) es una prestación especial para aquellos afiliados de ANSES mayores de 65 años que no cuenten con una pensión o jubilación tradicional. Su monto equivale al 80% de una jubilación mínima.

Para solicitar la Pensión Universal de Adulto Mayor, hay una serie de requisitos inamovibles a seguir, como por ejemplo, tener 65 años o más y ser argentino nativo o naturalizado con 10 años de residencia en el territorio nacional previos a la solicitud de la PUAM. En el caso de ser extranjeros, la residencia mínima se extiende a 20 años.

Además, aquellos beneficiarios que se encuentren cobrando una jubilación o pensión deben renunciar a ella antes de iniciar el trámite para acceder a la PUAM. Por otro lado, a partir de que se solicita la pensión, se debe mantener la residencia en el país para conservarla.

Monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor de enero con bono Durante el primer mes de 2026, los haberes para jubilados, pensionados y asignaciones reciben un aumento del 2,5%. Gracias a esto, quienes cobren una jubilación mínima accederán a un ingreso total de $419.299,32, con el bono extraordinario incluido. El mismo criterio se aplica a otras prestaciones que quedan por debajo de ese monto. Es por eso que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará al total mensual de $349.439,46. En otros casos, el aporte extra también se ajusta de manera proporcional hasta alcanzar el mismo tope. Con el refuerzo incorporado, los montos finales de las demás prestaciones quedan así: Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $314.509,52

Pensión para madres de siete hijos: $419.299,32 Calendario de pagos de ANSES de enero 2026 El calendario de pagos para el primer mes del 2026 se divide así: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 12 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 12 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero Asignación por Embarazo DNI terminado en 0: 12 de enero

DNI terminado en 1: 13 de enero

DNI terminado en 2: 14 de enero

DNI terminado en 3: 15 de enero

DNI terminado en 4: 16 de enero

DNI terminado en 5: 19 de enero

DNI terminado en 6: 20 de enero

DNI terminado en 7: 21 de enero

DNI terminado en 8: 22 de enero

DNI terminado en 9: 23 de enero Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero Asignaciones de pago único (Nacimiento, Adopción y Matrimonio) Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero

Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero Desempleo Plan 1 DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero Desempleo Plan 2 Todas las terminaciones de DNI: del 6 al 12 de enero

Temas ANSES