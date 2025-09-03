Rige alerta meteorológica por tormentas y lluvias: cómo seguirá el clima en el AMBA y resto del país

El AMBA enfrenta una jornada nublada y con neblina. El SMN emitió alerta por dos fenómenos para el norte y centro del país.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un miércoles nublado con mínimas frías, lejos de la espera sensación primaveral. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por vientos y tormentas para 14 provincias.

El organismo prevé un miércoles con niebla en las primeras horas de la mañana con cielo entre mayor y parcialmente nublado. Las marcas se ubicarán entre los 7 y 20 grados.

De allí, se pasará a un jueves con mínimas cercanas a los 0 grados y con cielo algo nublado. La mínima estará en 3 y la máxima en 12.

Al final de la semana, el viernes podría ser la jornada más fría de la semana, con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 1 grado de mínima y 14 de máxima.

#PronósticodelTiempo Alerta por tormentas en el NEA, y por ráfagas de 80 km/h en: el sur de la región Pampeana, norte y centro de la Patagonia. #AMBA con neblinas matinales, marcado descenso de la temperatura por la noche. Más info https://t.co/ETGSOmNJR3 pic.twitter.com/YkZVNAsOrt

El fin de semana se mantendría gélido, con un sábado que se anticipa con cielo despejado y temperaturas de entre 2 y 15 grados. Por su lado, el domingo tendría cielo algo nublado en las primeras horas y luego parcialmente nublado para la tarde y noche, junto a una mínima de 3 y una máxima de 17.

Alerta por vientos y tormentas: cuáles son las provincias afectadas

El organismo emitió alerta por tormentas para el sur de Formosa y Chaco, la mayoría de Corrientes, y el norte de Entre Ríos y Santa Fe. Allí, el área será afectada por lluvias "acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y caída de granizo".

Los valores previstos de precipitación acumulada se encuentran entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. A la par, rige una alerta por vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Las zonas afectadas para esta alarma son la zona cordillerana de Salta, Catamarca y La Rioja, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. Por su lado, el sitio Meteored alertó sobre ráfagas para el sur pampeano por 80km/h, junto al norte y centro de la Patagonia.