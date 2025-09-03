El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un miércoles nublado con mínimas frías, lejos de la espera sensación primaveral. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por vientos y tormentas para 14 provincias.
Rige alerta meteorológica por tormentas y lluvias: cómo seguirá el clima en el AMBA y resto del país
El AMBA enfrenta una jornada nublada y con neblina. El SMN emitió alerta por dos fenómenos para el norte y centro del país.
-
El fenómeno meteorológico de La Niña podría reactivarse en septiembre, a pesar de las altas temperaturas
-
Inumet alerta sobre tormentas "fuertes y puntualmente severas" para este martes 2 de septiembre
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El organismo prevé un miércoles con niebla en las primeras horas de la mañana con cielo entre mayor y parcialmente nublado. Las marcas se ubicarán entre los 7 y 20 grados.
De allí, se pasará a un jueves con mínimas cercanas a los 0 grados y con cielo algo nublado. La mínima estará en 3 y la máxima en 12.
Al final de la semana, el viernes podría ser la jornada más fría de la semana, con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 1 grado de mínima y 14 de máxima.
El fin de semana se mantendría gélido, con un sábado que se anticipa con cielo despejado y temperaturas de entre 2 y 15 grados. Por su lado, el domingo tendría cielo algo nublado en las primeras horas y luego parcialmente nublado para la tarde y noche, junto a una mínima de 3 y una máxima de 17.
Alerta por vientos y tormentas: cuáles son las provincias afectadas
El organismo emitió alerta por tormentas para el sur de Formosa y Chaco, la mayoría de Corrientes, y el norte de Entre Ríos y Santa Fe. Allí, el área será afectada por lluvias "acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y caída de granizo".
Los valores previstos de precipitación acumulada se encuentran entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. A la par, rige una alerta por vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.
Las zonas afectadas para esta alarma son la zona cordillerana de Salta, Catamarca y La Rioja, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. Por su lado, el sitio Meteored alertó sobre ráfagas para el sur pampeano por 80km/h, junto al norte y centro de la Patagonia.
Dejá tu comentario