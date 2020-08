Covid en Mar del Plata: el dramático mensaje de Montenegro

Guillermo Montenegro anuncio covid fase 3

En la grabación, y con un tono dramático, el jefe comunal, asegura que hay una "transición comunitaria" y un notable aumento de casos. "Mi norte siempre fue el cuidado de los vecinos de mi ciudad. Hablé cuando tenía que hablar, me peleé cuando me tenía que pelear; generamos las aperturas de actividades cuando los podíamos hacer y también les dije que no me iba a temblar el pulso si teníamos que retroceder" expresó.

Sobre la situación en estos momentos de contagio en la ciudad balnearia dijo: "Tenemos 1113 enfermos activos de Covid, 61 camas ocupadas de terapia intensiva, 19 enfermos de Covid internados en esas camas y 10 conectados a respiradores; no son números fríos, son personas que hoy están sufriendo, no solamente ellos sino también sus familias".

En referencia al cuidado de los marplatenses, Montenegro dijo "sabemos que el factor emocional es muy importante, pero también sabemos que las reuniones sociales han sido un foco de contagio en nuestra cuidad", y le pidió a los más adultos mayores "que se cuiden, que eviten salir" y a los más jóvenes "que eviten juntarse; es muy importante que en este momento nos cuidemos entre todos".

Por último, el intendente de General Pueyrredon expresó: "Esto no es cuarentena sí o cuarentena no, es cuidarnos. Yo los entiendo. Yo no veo a mis hijos mayores hace 6 meses, a mi viejo tampoco. Esta situación obviamente nos ha complicado a todos. Todos sabemos qué tenemos que hacer y cómo nos tenemos que cuidar".