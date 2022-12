Horacio García Belsunce tras la absolución de Pachelo: "Volvieron a matar a María Marta"

Según Horacio, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 4 de San Isidro "tenían todo para condenar a Pachelo, pero no solo no lo condenaron por el homicidio sino que, además, le dieron una pena ridícula por los robos; esto fue un asco".

El hermano de la socióloga asesinada en su casa del country Carmel disparó contra los jueces que votaron a favor de la absolución de Pachelo. Dijo que Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin "no tuvieron los huevos para decir que la corporación judicial se había equivocado" y consideró que "no son dignos de la investidura que tienen".

Además, insistió en que durante el juicio los jueces contaron con todos los elementos necesarios como para condenar a Pachelo y dijo de manera irónica que "faltó que tuviéramos una filmación del momento que la estaban matando a María Marta. Tal vez querían eso".

"No tuvieron los huevos para arrepentirse"

Según sostuvo el hermano al conocerse el fallo absolutorio, "esto (por la absolución) pasa porque hay jueces que no son dignos de la investidura que tienen. No tienen huevos para ir contra la corporación de Molina Pico en adelante, de todos los jueces que nos hicieron responsables de esta barbaridad y que, después, no tuvieron los huevos para arrepentirse y decir 'nos equivocamos'. Es una corporación vergonzosa que no fue capaz de aceptar sus errores", dijo.

Finalmente, Horacio García Belsunce volvió a embestir contra el juez Rossi, de quien dijo "es un sinvergüenza que ni siquiera prestó atención a lo que decían los testigos" y, sobre Andrejín, afirmó que "entró por la ventana, porque el tercer juez debió haber sido sorteado".