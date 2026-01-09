Feriados 2026 en Argentina y cuándo llega el primer fin de semana largo del año + Seguir en









El cronograma oficial asegura fines de semana largos, días no laborables y fechas clave que impactan en turismo, el consumo y la actividad laboral.

Argentina oficializó el esquema de feriados para 2026 con varios fines de semana largos. Imagen: Freepik

El calendario de feriados 2026 en Argentina marca parte del pulso social y económico de cada año. Los días festivos, lejos de ser un simple dato administrativo, organizan viajes, consumo interno y rutinas laborales en todo el país. En el 2026, ese esquema vuelve a generar expectativa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La difusión anticipada del cronograma oficial permite a las familias, los comercios y los gobiernos locales planificar con algo más de margen. Los descansos prolongados suelen convertirse en motor de movimiento turístico, especialmente en temporadas medias, cuando no hay vacaciones escolares.

A su vez, el impacto real de cada feriado depende del contexto económico, del clima y de decisiones privadas. Por eso, aunque las fechas estén definidas, su efecto concreto siempre admite matices y lecturas diversas.

calendario feriados Freepik Cuáles son los fines de semana largos de 2026 en Argentina El primer bloque destacado del año llega con Carnaval. En febrero, los feriados del lunes 16 y martes 17 conforman uno de los descansos más esperados, con celebraciones populares en el Litoral, el NOA y distintos puntos del país. Corsos, comparsas y ocupación hotelera alta suelen marcar ese período, que funciona como termómetro turístico tras el verano.

A lo largo del año, 2026 ofrece varios fines de semana largos estratégicos. El 1° de mayo cae viernes, lo que habilita una pausa extendida ideal para escapadas cortas. Algo similar ocurre con el 20 de noviembre, que también se ubica viernes, generando un respiro antes del cierre anual.

carnaval (1).jpg Diario Puntual Otros descansos dependen de feriados trasladables que se mueven al lunes para fomentar el turismo interno. En esos casos, el beneficio no es solo recreativo: gastronomía, transporte y economías regionales suelen sentir el impacto directo. Calendario 2026 de feriados El esquema oficial publicado por el Estado nacional ordena las fechas entre inamovibles, trasladables y días no laborables. Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Días no laborables Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

Temas Carnaval

Feriados

Argentina