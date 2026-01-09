El calendario de feriados 2026 en Argentina marca parte del pulso social y económico de cada año. Los días festivos, lejos de ser un simple dato administrativo, organizan viajes, consumo interno y rutinas laborales en todo el país. En el 2026, ese esquema vuelve a generar expectativa.
Feriados 2026 en Argentina y cuándo llega el primer fin de semana largo del año
El cronograma oficial asegura fines de semana largos, días no laborables y fechas clave que impactan en turismo, el consumo y la actividad laboral.
La difusión anticipada del cronograma oficial permite a las familias, los comercios y los gobiernos locales planificar con algo más de margen. Los descansos prolongados suelen convertirse en motor de movimiento turístico, especialmente en temporadas medias, cuando no hay vacaciones escolares.
A su vez, el impacto real de cada feriado depende del contexto económico, del clima y de decisiones privadas. Por eso, aunque las fechas estén definidas, su efecto concreto siempre admite matices y lecturas diversas.
Cuáles son los fines de semana largos de 2026 en Argentina
El primer bloque destacado del año llega con Carnaval. En febrero, los feriados del lunes 16 y martes 17 conforman uno de los descansos más esperados, con celebraciones populares en el Litoral, el NOA y distintos puntos del país. Corsos, comparsas y ocupación hotelera alta suelen marcar ese período, que funciona como termómetro turístico tras el verano.
A lo largo del año, 2026 ofrece varios fines de semana largos estratégicos. El 1° de mayo cae viernes, lo que habilita una pausa extendida ideal para escapadas cortas. Algo similar ocurre con el 20 de noviembre, que también se ubica viernes, generando un respiro antes del cierre anual.
Otros descansos dependen de feriados trasladables que se mueven al lunes para fomentar el turismo interno. En esos casos, el beneficio no es solo recreativo: gastronomía, transporte y economías regionales suelen sentir el impacto directo.
Calendario 2026 de feriados
El esquema oficial publicado por el Estado nacional ordena las fechas entre inamovibles, trasladables y días no laborables.
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Días no laborables
- Lunes 23 de marzo
- Viernes 10 de julio
- Lunes 7 de diciembre
