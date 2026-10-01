Una propiedad vinculada a L-Gante fue desalojada tras una denuncia por usurpación + Agregar ámbito en









La Justicia ordenó recuperar una vivienda vinculada al entorno del cantante de RKT tras una usurpación ocurrida a fines de agosto. El operativo se concretó este miércoles en el partido bonaerense de General Rodríguez.

La Justicia recuperó una propiedad de L-Gante

La propiedad perteneciente al círculo familiar de Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, fue recuperada por orden judicial luego de haber sido ocupada de manera irregular por un grupo de personas.

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El hecho se remonta al pasado 22 de agosto, cuando se detectó la ocupación del inmueble ubicado en el partido bonaerense de General Rodríguez. A partir de la denuncia correspondiente, la Justicia avanzó con una causa por usurpación de propiedad y dispuso el desalojo.

Desalojaron una casa de la familia de L-Gante tras una denuncia por usurpación Según explicó el abogado del artista, Luciano Locatelli, la investigación se enmarca en un expediente previo a otra denuncia que involucra al músico por amenazas con arma de fuego y violación de domicilio.

El letrado detalló que los ocupantes “ingresaron al lugar, se constató la situación y la Justicia ordenó el desalojo”, en referencia al procedimiento ejecutado esta semana.

Claudia, madre de L-Gante, confirmó la recuperación de la vivienda, mientras que una de sus tías aseguró que el lugar formaba parte de los espacios frecuentados por la familia. Por su parte, familiares del cantante señalaron que el inmueble era utilizado de manera habitual por el entorno cercano del artista. Claudia, madre de L-Gante, confirmó la recuperación de la vivienda, mientras que una de sus tías aseguró que el lugar formaba parte de los espacios frecuentados por la familia.

En paralelo, la investigación continúa su curso para determinar las responsabilidades en la ocupación del inmueble y las condiciones en las que se produjo la toma.