Una médica psiquiatra recibirá protección durante dos años tras ser hostigada por un expaciente

El acusado, que permanece detenido por una causa de homicidio, había amenazado y acosado a la profesional luego de interrumpir el tratamiento. La Justicia ordenó el cese del contacto y una consigna policial en su consultorio

La resolución fue dictada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°31 de la Ciudad.

El Equipo Especializado en Violencia de Género (EEVG) de la Unidad Fiscal Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad , a través de la auxiliar fiscal Gloria Ruiz Moreno y bajo la supervisión de la fiscal coordinadora Genoveva Cardinali, obtuvo una resolución inédita: medidas de protección por dos años para una víctima de amenazas y hostigamiento en un contexto de violencia de género.

El caso involucra a una médica psiquiatra que era hostigada y acosada de forma constante por quien había sido su paciente, un hombre que luego se convirtió en prófugo de la justicia, buscado por un homicidio.

Sin embargo, cuando la víctima se enteró de que fue capturado y extraditado a la Argentina, se presentó a manifestar su profundo temor al respecto y a pedir protección: "Si sale libre, me tengo que mudar de país".

De inmediato, el Equipo Especializado en Violencia de Género dispuso la intervención de la Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos (OFAVyT), que entrevistó a la denunciante.

En ese marco, la víctima relató que el imputado había sido su paciente durante poco más de un año y que, tras la interrupción del tratamiento, continuó llamándola desde distintos números con amenazas y, en varias oportunidades, le envió mensajes de contenido sexual.

La OFAVyT consideró los hechos como violencia de género contra la mujer, bajo las modalidades de violencia psicológica —manifestada mediante amenazas, hostigamiento e intimidación— y violencia digital, derivada del envío de material sexual, llamadas insistentes y comunicaciones invasivas.

Durante la entrevista se advirtieron sentimientos genuinos de temor y preocupación ante la posibilidad de un nuevo encuentro, además de alteraciones significativas en las rutinas de la víctima. La víctima expresó estar en estado de alerta permanente, con un marcado aislamiento social: “Cuando entro a mi casa, miro a mis espaldas; cuando voy a llevar a mi hija al jardín, también”. Agregó que no sale ni mantiene vida social, que trabaja desde su domicilio y que asiste al consultorio solo dos veces por semana.

Los hechos descritos fueron calificados por la fiscalía como amenazas simples, exhibiciones obscenas y hostigamiento digital en contexto de violencia de género y requirió medidas urgentes de protección, concedidas por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº31, subrogado por María Julia Correa.

Así, se ordenó al imputado el cese de los actos de perturbación, intimidación y acoso, además de la prohibición de acercamiento y contacto por dos años. También se dispuso una consigna policial en la puerta del consultorio donde atiende la denunciante.

El acusado fue notificado sin dilación de las restricciones dispuestas, mediante una entrevista realizada por la auxiliar fiscal Gloria Ruiz Moreno, en el lugar donde permanece detenido por el expediente que se le sigue por homicidio.

En esa ocasión, se le hicieron saber los alcances de la resolución, las consecuencias de incumplir las medidas de restricción y los derechos que le asisten en el proceso.

De este modo, la rápida actuación del EEVG Este permitió dar una respuesta concreta para resguardar la seguridad y la tranquilidad de la damnificada frente al regreso del denunciado al país.

La medida reafirma el compromiso diario del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad con el acceso a la justicia y con el fortalecimiento de la protección hacia las mujeres que atraviesan situaciones de violencia, aseguran desde la fiscalía.