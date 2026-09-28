Choque frontal en la Ruta 11: murió un joven de 23 años tras quedar atrapado en su auto + Agregar ámbito en









El accidente ocurrió en el norte santafesino, cerca de Florencia. Bomberos rescataron a los dos conductores y uno de ellos falleció horas después en el hospital.

Grave accidente de tránsito en Sante Fe

Un grave choque frontal en la Ruta Nacional 11 dejó como saldo la muerte de un joven de 23 años y otro conductor herido. El hecho se registró en las inmediaciones de Florencia, en el norte de Santa Fe, y obligó a desplegar un operativo de rescate debido a que ambos automovilistas quedaron atrapados dentro de los vehículos.

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El siniestro ocurrió durante la tarde, cuando dos autos que circulaban en direcciones contrarias colisionaron de manera violenta por causas que aún se investigan. Como consecuencia del impacto, las carrocerías quedaron severamente dañadas y fue necesaria la intervención de bomberos para liberar a los ocupantes.

Rescate y traslado de los heridos Equipos de emergencia trabajaron en el lugar junto a personal policial para asistir a las víctimas. Tras ser extraídos de los vehículos, los conductores fueron trasladados a centros de salud de la zona con distintas lesiones.

Equipos de emergencia trabajaron en el lugar junto a personal policial para asistir a las víctimas. Tras ser extraídos de los vehículos, los conductores fueron trasladados a centros de salud de la zona con distintas lesiones. El joven que luego falleció fue derivado al Hospital de Villa Ocampo, donde permaneció internado en estado delicado. Horas más tarde, los médicos confirmaron su muerte como consecuencia de las heridas sufridas en el choque.

El otro conductor, oriundo de Corrientes, también recibió atención médica, aunque no trascendieron detalles precisos sobre su evolución.

En paralelo, la circulación sobre ese tramo de la ruta debió ser restringida mientras se realizaban las tareas de rescate y los primeros peritajes. Las autoridades buscan determinar ahora qué originó el choque frontal, en un corredor clave del norte santafesino donde intervienen habitualmente vehículos de distinto porte.

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