El peso de la deuda: cómo salir de la parálisis financiera

¿Rehén de deudas o protagonista de la solución? Si alguien ha sentido que los números son presencias que acechan su descanso, en este momento, no está solo; ni tampoco está fracasando. En el ecosistema de las finanzas , las dificultades financieras persistentemente se han despojado de la parte humana, los modelos de matemática financiera ignoran al sujeto que, al otro lado de la mesa, intenta salvar su legado.

¿Cómo es que un empresario, acostumbrado a comandar y decidir, termina paralizado ante la opacidad de sus propias deudas? La respuesta no reside en una supuesta irracionalidad individual, sino en una arquitectura diseñada en abstracto. La deuda hoy funciona como un dispositivo que capitaliza la angustia, transformando el temor al embargo o la quiebra y a la pérdida de estatus en un mecanismo que condiciona, limita y, en última instancia, doblega la libertad de maniobra del deudor. Existe un momento para dejar de observar la empresa únicamente desde la planilla de cálculo y comenzar a analizar la característica que está dictando las decisiones.

La literatura financiera convencional suele abordar el “financial distress” (dificultades financieras) como si fuera un problema de laboratorio, aséptico y puramente matemático. Se lo mide a través de ratios de liquidez, solvencia y apalancamiento, presuponiendo que el empresario es un agente racional, que procesa información en el vacío. Sin embargo, la práctica en procesos de reestructuración de deuda -tanto en economías periféricas marcadas por la volatilidad crónica como en los exigentes mercados norteamericanos- revela una realidad drásticamente distinta; el empresario endeudado no duerme . No porque ignore sus números -los conoce con una precisión casi obsesiva-, sino porque esos números han dejado de ser cifras para transformarse en presencias amenazantes.

No estamos ante un simple contrato de préstamo, sino ante una tecnología social de que produce subjetividad. En contextos de dificultades financieras prolongado, el sujeto endeudado experimenta una angustia estructural, una “aflicción permanente” que no solo altera su humor, sino que degrada su capacidad cognitiva. El miedo al embargo, a la pérdida del estatus social y al fracaso reputacional opera como un mecanismo de gobierno de la conducta mucho más eficaz que la propia coerción legal.

La asimetría informacional y de poder es, en este contexto, un arma estratégica. El método financiero utiliza un lenguaje técnico opaco -scoring, covenants complejos, ratings, estructuras de capital subordinadas- no para informar, sino para temerle al impago. Esta “violencia simbólica” financiera (Bourdieu) tiene como efecto directo la subordinación cognitiva; el deudor termina aceptando términos abusivos porque ha internalizado su propia inferioridad frente al “saber experto” de los acreedores. El empresario que maneja las finanzas, ahora es piloto de tormentas financieras , por tanto, emerge como una figura liminal crítica. Formalmente, su tarea es ordenar los flujos de fondos y negociar los cronogramas de vencimientos. Pero, en la práctica, su rol excede largamente la técnica; es, ante todo, un estabilizador anímico. Es quien traduce el lenguaje de la opacidad al lenguaje de la estrategia, quien contiene la parálisis decisional del empresario y quien le devuelve al directorio o la familia, la lucidez necesaria.

En economías como la argentina, este fenómeno se ve amplificado por una macroeconomía que históricamente funciona como un shock permanente. La volatilidad cambiaria, la inestabilidad y la recurrencia de crisis no permiten que el empresario “cierre” el episodio del endeudamiento. Se vive en una estado de hiperalerta defensiva, donde la tasa de interés, la “dolarización mental” y el temor a la devaluación erosionan la capacidad de proyectar a largo plazo. Así, la cultura empresarial se transforma; la audacia del emprendedor es reemplazada por una parálisis supuestamente cautelosa, un modo de supervivencia que naturaliza el riesgo extremo y perpetúa la dependencia del sistema financiero. Reestructurar la deuda, bajo estas condiciones, no es un ajuste técnico; es una intervención sobre la mente del decisor.

La deuda, como hemos desentrañado, no se liquida únicamente con una ingeniería de pasivos; se resuelve cuando el protagonista (deudor) recupera la capacidad de pensar por fuera del dispositivo de miedo. La parálisis decisional es, en realidad, el síntoma de que el sistema ha logrado capturar su subjetividad.

El empresario no necesita más modelos matemáticos que le digan lo que ya sabe -que la situación es crítica-; requiere una intervención que desmonte la arquitectura de esa dependencia. El primer paso para salir del distress no es una negociación más, sino un diagnóstico lúcido que separe la identidad del deudor, de la crisis de su empresa. La reestructuración no es una sentencia de muerte, sino una oportunidad para repensar la posición en el tablero. No se puede esperar a que la estructura se desplome por inercia, eso es cierto; las soluciones existen, pero exigen una mirada capaz de ver la estructura que muchas veces, ya no se logra distinguir en medio del miedo. La solución requiere, antes que nada, recuperar el control de la propia voluntad del conductor de la nave, la salida de una crisis de endeudamiento, no esta tan lejos.

Doctor en Ciencia Politica. Master en Politica Económica Internacional. Profesor de Finanzas en tiempos irracionales. YouTube: @DrPabloTigani, en X: @pablotigani