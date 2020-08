La reapertura de los bares y restaurantes de la ciudad en fotos

Reapertura bares y restaurantes Se volvieron a permitir los locales gastronómicos en la Ciudad de Buenos Aires. Mariano Fuchila

En el programa “Todos Juntos”, de Radio Rivadavia, Felipe Miguel, jefe de Gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dejó en claro que para ubicar mesas en la calle, los bares y restaurantes deben tramitar la autorización correspondiente si es que no contaban con ella antes de la cuarentena. "Algunos ya contaban (con el permiso) porque ya tenían mesas en la vereda, y en ese caso es más fácil”, explicó Miguel, que luego agregó: “En el caso de aquellos que no tenían, tienen que hacer un trámite, presentar el plan, fotos del lugar".

Por otro lado, el ministro de Desarrollo Económico y Producción de la ciudad, José Luis Giusti, aclaró, durante una entrevista radial con “El Exprimidor”, que está permitido el uso de los sanitarios en los bares y restaurantes, siempre que se cumplan las normas de higiene específicas y cuidando que no se produzcan aglomeraciones en pasillos y otros lugares cerrados.

Además, explicó: “Para que esto no cause problemas, se deben respetar las normas. El comensal debe estar con el barbijo mientras no está comiendo ni bebiendo, y pueden ser cuatro personas por mesa a 1,5 metros entre sí, mientras que cada mesa tiene que estar a dos metros de distancia".

"Los cubiertos deben ser limpiados con una sustancia específica que está en el protocolo para no correr riesgos", subrayó Giusti, quien adelantó que "a partir de la semana que viene, en aquellas calles en donde sea posible, veremos de cortar un carril para habilitar mesas y sillas".