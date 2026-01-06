Todas estas prestaciones de ANSES reciben el bono en enero 2026 + Seguir en









El organismo confirmó nuevos montos para jubilaciones y pensiones en enero de 2026, con aumentos y refuerzos que impactan en los haberes más bajos.

Los montos a cobrar aumentan según el porcentaje calculado en base a la inflación registrada dos meses atrás ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES inició el 2026 con cambios relevantes para millones de personas que perciben jubilaciones y pensiones. El organismo ya informó cómo será el esquema de pagos correspondiente al primer mes del año y confirmó qué beneficiarios continuarán recibiendo un refuerzo adicional, una medida clave para sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

En paralelo, se oficializó una actualización en los haberes que impacta en todas las prestaciones. El incremento es del 2,47%, porcentaje calculado en base a la inflación registrada dos meses atrás, según la fórmula de movilidad vigente. Con este ajuste, los montos a cobrar aumentan, con un efecto más marcado en las jubilaciones y pensiones mínimas, que además mantendrán el bono extraordinario de $70.000 confirmado por ANSES a fines de diciembre.

jubilados ANSES.jpg ANSES: prestaciones que reciben bono y montos finales Con el nuevo esquema, quienes cobran la jubilación mínima y acceden al bono extraordinario de $70.000 alcanzarán un ingreso total de $419.299,32, consolidando así un refuerzo destinado a sostener los haberes más bajos del sistema.

Aquellas jubilaciones y pensiones cuyos ingresos se ubiquen por debajo de este monto recibirán un bono de carácter proporcional, con el objetivo de que ningún beneficiario quede por debajo de los $419.299,32.

Los valores según categoría perciben los siguientes valores:

Pensión Universal para el Adulto Mayor - $349.439,46 .

Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez - $314.509,52 .

Pensión para madres de siete hijos - $419.299,32 .

Asignación Universal por Hijo - $125.518 .

Asignación Universal por hijo con discapacidad - $408.705 .

Asignación Familiar por Hijo - $62.765 .

Asignación Familiar por Hijo con discapacidad - $204.361. anses página.png Calendario de pagos de ANSES de enero 2026 Según terminación de DNI los pagos se ordenan así: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero Asignación Universal por hijo DNI 0: 9 de enero

DNI 1: 10 de enero

DNI 2: 13 de enero

DNI 3: 14 de enero

DNI 4: 15 de enero

DNI 5: 16 de enero

DNI 6: 17 de enero

DNI 7: 20 de enero

DNI 8: 21 de enero

DNI 9: 22 de enero Prestación por desempleo DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de enero Asignación por Embarazo DNI terminado en 0: 12 de enero

DNI terminado en 1: 13 de enero

DNI terminado en 2: 14 de enero

DNI terminado en 3: 15 de enero

DNI terminado en 4: 16 de enero

DNI terminado en 5: 19 de enero

DNI terminado en 6: 20 de enero

DNI terminado en 7: 21 de enero

DNI terminado en 8: 22 de enero

DNI terminado en 9: 23 de enero

