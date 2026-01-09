Scott Bessent celebró la cancelación del swap: "Marcar el rumbo para una Argentina fuerte y estable es sin duda lo mejor para EEUU" + Seguir en









El secretario del Tesoro estadounidense destacó tanto la rapidez con la que Argentina canceló la obligación como las ganancias que obtuvo EEUU.

"Solo Estados Unidos pudo actuar con la rapidez con la que lo hicimos en octubre", afirmó Bessent.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, celebró la cancelación por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de los u$s2.500 millones que usó de la línea de swap por u$s20.000 millones habilitada por el gobierno de Donald Trump en el salvataje económico de la Argentina.

"Estabilizar a un fuerte aliado y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la iniciativa 'América Primero'. Marcar el rumbo para América Latina, una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero, es sin duda lo mejor para nosotros", escribió en su cuenta en X.

"Solo Estados Unidos pudo actuar con la rapidez con la que lo hicimos en octubre para preservar la estabilidad del mercado y del tipo de cambio", destacó.

bessent Elizabeth Warren del Partido Demócrata fue una de las mayores críticas al salvataje de EEUU a Argentina. "Millones de dólares en ganancias" Respondiendo a las críticas del Partido Demócrata, Bessent reiteró que el ESF "nunca ha perdido dinero" y que, como consecuencia del reembolso completo, generó "decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense".

"Con la estabilización de Argentina, los mercados ahora están cubriendo las necesidades financieras de la República Argentina bajo el liderazgo visionario del presidente Milei. El presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, están generando un impulso positivo y anticipamos su continuo progreso", celebró el funcionario de Trump, que espera "seguir apoyando con entusiasmo" a Milei y a Argentina. En otro momento del texto, destacó que "la comunidad internacional, incluyendo al FMI a través de su amplio programa existente, se ha unido y mantiene un firme apoyo a Argentina, sus reformas actuales y su prudente estrategia fiscal".