La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares en noviembre de 2025. El ajuste del 2,1% se aplica según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, en línea con lo establecido por el Decreto 274/2024. Este incremento busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación.
El aumento mensual responde a la fórmula de movilidad que vincula los haberes con la evolución de los precios. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben la mínima. Esta medida beneficia a los sectores más vulnerables, asegurando que sus ingresos no pierdan valor frente al alza de costos.
Porcentaje de aumento en las prestaciones de ANSES
El 2,1% de aumento en noviembre 2025 se calcula sobre los montos de octubre. Este ajuste impacta en todas las prestaciones, incluyendo jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La inflación de septiembre, que alcanzó el 2,1%, determina el porcentaje de actualización, según los datos del INDEC.
El contexto económico influyó en este incremento, con divisiones como Vivienda, agua y electricidad (+3,1%) y Educación (+3,1%) liderando los aumentos. La volatilidad del mercado y las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires también afectaron el comportamiento de los precios.
ANSES: montos de noviembre 2025
Los montos ajustados al 2,1% de aumento previsto para Noviembre:
Jubilaciones y pensiones
-
Jubilación mínima: $333.157,28 (con bono: $403.157,28).
Jubilación máxima: $2.241.604,19.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.498,32 (con bono: $336.498,32).
Pensión No Contributiva: $304.647,87 (con bono: $374.647,87).
Asignaciones familiares (SUAF)
-
Asignación por hijo (primer rango de ingresos): $59.862.
Asignación por hijo con discapacidad: $194.911.
Asignación Universal por Hijo (AUH)
-
AUH por hijo menor de edad: $119.714 (se cobra el 80% mensual, es decir, $95.771,20; el 20% restante se liquida con la Libreta AUH).
AUH por hijo con discapacidad: $389.809 (se abona al 100%).
Asignaciones de pago único
-
Asignación por nacimiento: $102.330.
Asignación por adopción: $408.616.
Asignación por matrimonio: $68.341.
Tarjeta Alimentar
Los montos de la Tarjeta Alimentar no registran ajustes en noviembre 2025 y se mantienen en los valores vigentes desde 2024:
-
Familias con un hijo: $52.250.
Familias con dos hijos: $81.936.
Familias con tres o más hijos: $108.062.
Este beneficio se acredita automáticamente en la cuenta de los titulares de la AUH, la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las madres con siete o más hijos que perciban una Pensión No Contributiva (PNC). El dinero sólo puede utilizarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.
