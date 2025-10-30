Jubilaciones, pensiones y AUH de ANSES: cuál es el monto confirmado de noviembre 2025, con el nuevo aumento







El organismo previsional informó los valores finales para las prestaciones en el anteúltimo mes del año.

ANSES oficializó los montos de las prestaciones para noviembre 2025. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares en noviembre de 2025. El ajuste del 2,1% se aplica según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, en línea con lo establecido por el Decreto 274/2024. Este incremento busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación.

El aumento mensual responde a la fórmula de movilidad que vincula los haberes con la evolución de los precios. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben la mínima. Esta medida beneficia a los sectores más vulnerables, asegurando que sus ingresos no pierdan valor frente al alza de costos.

ANSES billetes.webp Porcentaje de aumento en las prestaciones de ANSES El 2,1% de aumento en noviembre 2025 se calcula sobre los montos de octubre. Este ajuste impacta en todas las prestaciones, incluyendo jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La inflación de septiembre, que alcanzó el 2,1%, determina el porcentaje de actualización, según los datos del INDEC.

El contexto económico influyó en este incremento, con divisiones como Vivienda, agua y electricidad (+3,1%) y Educación (+3,1%) liderando los aumentos. La volatilidad del mercado y las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires también afectaron el comportamiento de los precios.

ANSES: montos de noviembre 2025 Los montos ajustados al 2,1% de aumento previsto para Noviembre:

Jubilaciones y pensiones Jubilación mínima: $333.157,28 (con bono: $403.157,28).

Jubilación máxima: $2.241.604,19.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.498,32 (con bono: $336.498,32).

Pensión No Contributiva: $304.647,87 (con bono: $374.647,87). Asignaciones familiares (SUAF) Asignación por hijo (primer rango de ingresos): $59.862.

Asignación por hijo con discapacidad: $194.911. Asignación Universal por Hijo (AUH) AUH por hijo menor de edad: $119.714 (se cobra el 80% mensual, es decir, $95.771,20; el 20% restante se liquida con la Libreta AUH).

AUH por hijo con discapacidad: $389.809 (se abona al 100%). Asignaciones de pago único Asignación por nacimiento: $102.330.

Asignación por adopción: $408.616.

Asignación por matrimonio: $68.341. Tarjeta Alimentar Los montos de la Tarjeta Alimentar no registran ajustes en noviembre 2025 y se mantienen en los valores vigentes desde 2024: Familias con un hijo: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062. Este beneficio se acredita automáticamente en la cuenta de los titulares de la AUH, la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las madres con siete o más hijos que perciban una Pensión No Contributiva (PNC). El dinero sólo puede utilizarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.

