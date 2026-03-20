Mi ANSES: cómo tramitar el comprobante de obra social para realizar distintos trámites

Conocé la información para poder acceder a tus prestaciones desde la página oficial del organismo.

Accedé a la página web del organismo y registrate para administrar tus credenciales desde un solo lugar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) informó que los usuarios con cobertura médica pueden acceder al Comprobante de Empadronamiento (CODEM) a través de su plataforma digital. El documento se encuentra disponible para trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios de la Prestación por Desempleo y jubilados o pensionados que cuentan con obra social.

El organismo indicó que la consulta se realiza ingresando con el número de DNI o CUIL desde el sitio oficial. El sistema permite visualizar los datos de la cobertura vigente o descargar el comprobante en formato digital para su presentación en diferentes gestiones administrativas.

El CODEM tiene validez para todo tipo de trámites vinculados a la obra social, no exige firma ni sello de una autoridad, lo que simplifica su presentación ante organismos públicos o privados que soliciten la constancia de afiliación.

El comprobante de empadronamiento acredita la pertenencia del titular a una obra social determinada . Es decir que el documento funciona como respaldo formal ante instituciones que requieren verificar la cobertura médica vigente de una persona. Así el mismo permite completar gestiones relacionadas con salud, empleo o prestaciones sociales.

En caso de no saber cuál es tu obra social o requerir la constancia de empadronamiento , la página web del organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano permite averiguarlo ingresando con Documento o CUIL. Desde este apartado ANSES informa la condición, el código y la situación de posible actividad del afiliado.

Cada organismo o entidad puede requerir este comprobante como condición para avanzar con trámites administrativos específicos ya que es allí donde se incluye la información relacionada al grupo familiar incorporado a la cobertura. El registro contempla cónyuge o conviviente, hijos solteros menores de 21 años, hijos de hasta 25 años que estudian y personas con discapacidad sin límite de edad.

La normativa vigente establece que los trabajadores en relación de dependencia cuentan con el derecho a una obra social, por lo que el sistema prevé la extensión de esa cobertura a los familiares a cargo bajo las condiciones fijadas por la ley.

ANSES computadora

Mi ANSES: cómo tramitar el comprobante de obra social, paso a paso

El sitio web de ANSES concentra el acceso al comprobante de obra social, mediante un trámite digital. Para poder ingresar el usuario debe entrar a la sección correspondiente desde la página oficial del organismo, allí el sistema solicita el número de DNI o CUIL para iniciar la consulta.

La plataforma muestra en pantalla los datos de la obra social asignada al titular, junto con la información registrada y el mismo portal permite descargar el CODEM en formato digital desde la propia consulta. El archivo queda disponible para su impresión o envío según el trámite que se necesite realizar.

La plataforma no exige ningún tipo de validación adicional para la emisión del comprobante y el documento mantiene su validez sin necesidad de certificación manual. Es decir que ya con su versión online esta listo para ser utilizado.

El organismo también informó que la gestión de altas o bajas de familiares a cargo se realiza a través de Atención Virtual, un servicio que se encuentra disponible dentro del mismo sitio web oficial de ANSES y permite incorporar o desvincular integrantes del grupo familiar. Este trámite se completa con la carga de datos y la documentación requerida según cada caso y se realiza también desde la página web del organismo.

La ANSES mantiene habilitados sus canales de atención para consultas relacionadas con la obra social, siendo el número telefónico 130 una vía de contacto para resolver dudas o recibir orientación sobre los trámites disponibles.