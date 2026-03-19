Jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un aumento en sus haberes

El aumento de abril se definirá por la inflación de febrero: conocé los detalles y a qué grupos alcanza.

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga ANSES tendrán un nuevo aumento en abril en línea con la fórmula de movilidad vigente que ajusta los haberes mensualmente según la inflación. El incremento se definirá a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero de 2026 , que es el indicador que utiliza el organismo para actualizar los ingresos de millones de beneficiarios en todo el país.

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Este mecanismo de actualización mensual se implementó con el objetivo de evitar retrasos en los haberes frente a la suba de precios, permitiendo que los ingresos se ajusten de forma más dinámica en comparación con esquemas anteriores. Según estimaciones privadas y datos oficiales, la inflación de febrero se ubicó en torno al 2,9% , lo que anticipa un incremento en ese mismo rango para abril.

El aumento impactará en todos los grupos del sistema previsional: jubilaciones mínimas y máximas, pensiones no contributivas, PUAM, Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares del sistema SUAF. Este ajuste se suma a los incrementos mensuales que se vienen aplicando desde el cambio de fórmula, consolidando un esquema de actualización continua basado en la inflación.

El dato de inflación de febrero es determinante porque define directamente el porcentaje de aumento que se aplicará en abril. Desde la modificación del sistema previsional, los haberes se actualizan mensualmente tomando como referencia el IPC de dos meses anteriores. Esto implica que cada variación en los precios tiene un impacto casi inmediato en los ingresos de los beneficiarios.

En febrero de 2026, la inflación mensual se ubicó cerca del 2,9% , manteniendo una tendencia de desaceleración en comparación con períodos anteriores, aunque todavía en niveles elevados. Este dato se convierte en la base del cálculo para el aumento de abril, que replicará ese porcentaje en los haberes previsionales.

El objetivo de este sistema es acompañar el ritmo de los precios y evitar que los ingresos queden desactualizados durante largos períodos. Sin embargo, especialistas señalan que el impacto real depende de si los aumentos logran igualar o superar el crecimiento del costo de vida, especialmente en rubros sensibles como alimentos, servicios y medicamentos.

El índice general de inflación no siempre refleja el gasto específico de los jubilados, que suelen destinar una mayor parte de sus ingresos a salud y productos esenciales. Por eso, aunque el sistema permite ajustes más frecuentes, el poder adquisitivo sigue siendo una de las principales preocupaciones dentro del sistema previsional.

Inflación excell. Imagen creada con IA.

A cuánto aumentan las prestaciones de ANSES en abril 2026

Con una inflación estimada entre el 2,8% y el 2,9%, las prestaciones de ANSES tendrán un nuevo incremento en abril. En base a los valores actuales de marzo, los montos quedarían aproximadamente de la siguiente manera:

Jubilación mínima: pasaría de $369.600 a cerca de $380.000.

Jubilación mínima con bono: alrededor de $450.000 si se mantiene el refuerzo.

PUAM: superaría los $300.000.

Pensiones no contributivas: rondarían los $265.000.

En el caso de las asignaciones:

AUH: aumentará en el mismo porcentaje.

SUAF: se ajustará según los rangos de ingresos familiares.

ANSES billetes.webp

El impacto del incremento será diferente, según cada caso. Para quienes cobran la mínima, el bono es determinante en el ingreso total, mientras que en jubilaciones más altas el aumento se aplica únicamente sobre el haber base. En el caso de la AUH, también se aplicará el incremento, aunque se mantiene la retención del 20%, que se cobra posteriormente con la presentación de la Libreta AUH.

Este nuevo ajuste vuelve a poner en evidencia el rol central de la inflación en la determinación de los ingresos del sistema previsional argentino. Cada dato mensual del IPC no solo impacta en la economía general, sino también en el nivel de ingresos de millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones en todo el país.