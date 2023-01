Revelan que hijo de Milagro Sala falleció por problema de "origen cardíaco"

Asimismo, Chorolque, de 37 años, padecía diabetes y estaba en tratamiento por esa condición.

Chorolque, hijo de Milagro Sala

Su cuerpo fue trasladado a la morgue este lunes, según informaron fuentes allegadas al caso.

En sus redes sociales, él mismo se definía como "militante kirchnerista y de la Tupac Amaru", y trabajaba en la Contaduría de la Provincia de Jujuy desde 2007.

En tanto, había sido imputado en 2017 por supuesto lavado de dinero en la que también estaba involucrada su madre, y en la que se habían secuestrado doce vehículos.

El abogado Ariel Ruarte, defensor de Sala en varias causas judiciales y quien acompañó a la referente social, contó que "nunca vi a Milagro tan triste, nunca la escuché triste, y eso que la acompañé en sentencias y condenas de persecución".

Sergio era el hijo menor de la fundadora de la Túpac Amaru. Cinco años atrás, la Justicia jujeña lo había imputado en una causa por lavado de dinero iniciada contra su madre, al investigar la compra de siete vehículos por parte de la organización entre 2011 y 2015.

Acusación

Por su parte, Sala se encuentra detenida con prisión domiciliaria y sobre ella pesa una condena de trece años de prisión en una causa por defraudación y asociación ilícita.

Según trascendió, reiteró su reclamo de que se le aplique la figura del indulto para que pueda recuperar su libertad, un petitorio que tomó impulso luego del fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena a 13 años en su contra en la causa "Pibes Villeros", en la que se la investigó por asociación ilícita y defraudación al Estado.

"Yo, hace varios meses, decía 'no al indulto', hoy digo 'sí al indulto' porque quiero ir a la Corte Interamericana (de Justicia) a sentarme en un banquillo, que ellos me juzguen y que yo pueda aportar prueba y que me pueda defender. Tengo la última posibilidad de hacer eso", argumentó.