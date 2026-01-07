Misión DAVINCI: la NASA planea regresar a Venus en 2030 + Seguir en









Será la primera misión del siglo XXI en mapear su topografía y explorar todo el territorio.

Las “teselas venusianas” son regiones montañosas y deformadas en Venus, cubriendo entre el 8-10% del planeta.

La NASA planea llevar a cabo, a comienzos del 2030, la primera misión del siglo XXI llamada “Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging” (DAVINCI), la cual realizará sobrevuelos y aterrizará en la superficie de Venus, el planeta más caliente del Sistema Solar.

El proyecto centrará su investigación en una zona llamada "Alpha Regio" y será parte del “Programa Discovery”. Se conoce al terreno de Venus como "tesela" por su similitud a las escarpadas montañas de la Tierra.

Uno de los principales objetivos es la recopilación de nuevos datos que puedan contribuir en la obtención de precisiones acerca de la trayectoria evolutiva del planeta considerado también como “gemelo” de la Tierra, por la similitud respecto al tamaño de cada uno. Además, el equipo de investigación espera comprobar, a través de mediciones directas y capturas de imágenes, si las “teselas venusianas” se originaron por medio de procesos tectónicos parecidos a las montañas.

El administrador asociado de ciencia de la NASA, Thomas Zurbuchen, expresó en un artículo publicado en el sitio oficial de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio: “Utilizando tecnologías de vanguardia que la NASA ha desarrollado y perfeccionado durante muchos años de misiones y programas de tecnología, estamos marcando el comienzo de una nueva década de Venus para comprender cómo un planeta similar a la Tierra puede convertirse en un invernadero”. A lo que agregó: “Estamos acelerando nuestro programa de ciencia planetaria con una intensa exploración de un mundo que la NASA no ha visitado en más de 30 años”.

De qué se tratan las “teselas venusianas” Las “teselas venusianas” son regiones montañosas y deformadas en Venus, cubriendo entre el 8-10% del planeta. Se consideran "continentes" primitivos, formadas por procesos tectónicos antiguos y volcánicos que las hacen más antiguas que las llanuras circundantes.

Las teselas se forman cuando una capa relativamente delgada pero fuerte de material, se forma sobre una capa débil capaz de fluir y confeccionar vigorosamente.