CABA puso en marcha el Plan de Obras de Verano: contempla más de 600 obras en 400 escuelas

La administración porteña inició las tareas de refacción y mantenimiento en los establecimientos porteños. Esperan terminar las obras antes de que inicie el ciclo escolar. Durante el año destinarán más de $160.000 millones en mejoras.

El jefe de Gobierno supervisó las obras que se llevan a cabo en las escuelas porteñas.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Jorge Macri, puso en marcha este jueves el Plan de Obras de Verano para la renovación de más de 400 escuelas del distrito de todos los niveles. Para el final de la temporada, la administración porteña espera haber terminado un total de 600 reformas. Aseguran que es el doble de las que se hicieron el año pasado. A lo largo de 2026 se destinarán más de $160.000 millones a mejorar los establecimientos escolares.

En el receso escolar, el Ministerio de Educación de CABA que conduce Mercedes Miguel inició las tareas de mantenimiento preventivo y mejoramiento integral que, entre otros puntos, incluyen a instalaciones sanitarias, eléctricas y termomecánicas, tareas de impermeabilización, renovación de fachadas y solados "para garantizar escuelas seguras, funcionales y en condiciones para chicos y maestros".

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, encabezó una recorrida este jueves para anoticiarse del avance de las reformas. “En la Ciudad demostramos que la educación es una prioridad con hechos concretos. Queremos que nuestro sistema educativo esté a la altura de los cambios que se vienen y que prepare a los chicos para ser ciudadanos del mundo”, sostuvo.

jorge macri Macri supervisó hoy las obras en cuatro establecimientos. Visitó en primer turno la escuela N°30 “Granaderos de San Martín”, en Palermo, donde se está realizando una puesta en valor general de las instalaciones. Luego también hizo lo propio en el Instituto Superior de Educación Física N°1 "Dr. Enrique Romero Brest", en Núñez, donde se está construyendo una nueva pileta de natación.

El alcalde también recorrió las tareas que se llevan a cabo en la escuela de Educación Media N°3, en Parque Avellaneda, donde se avanza con la refuncionalización de las plantas baja y alta, en dos etapas. Por último, visitó el colegio N°3 "Mariano Moreno", en Almagro: allí se puso en marcha la restauración del salón de actos.

De acuerdo al Presupuesto 2026 sancionado en diciembre pasado por la Legislatura porteña, el área educativa concentra la mayor participación en la hoja de ruta económica de CABA con el 20% de inversión. Equivale a $3.2 billones de los más de $10 billones que el GCBA prevé destinar en servicios sociales, siendo el área educativa uno de los pilares. Desde Uspallata señalaron que en 2025 se llevaron a cabo unas 2.800 obras en colegios de todas las comunas. Las tareas incluyeron impermeabilización, refrigeración, electricidad, pintura, albañilería, herrería y mejoras edilicias integrales. "Fueron obras que permitieron fortalecer la seguridad, la calidad edilicia y el funcionamiento de los establecimientos de todos los niveles", apuntaron. obras caba escuelas “Este Plan de Obras de Verano forma parte de una política sostenida que entiende que no hay mejora educativa posible sin escuelas en buenas condiciones”, dijo Mercedes Miguel. Y agregó: “Cada obra en una escuela es una inversión directa en el aprendizaje de los chicos. Mientras ellos descansan, estamos trabajando intensamente en más de 600 obras de infraestructura, porque mejores espacios significan mejores oportunidades para aprender y crecer”. Desde CABA destacaron que, en paralelo a las obras, el Gobierno lleva adelante el programa estratégico “Buenos Aires Aprende”, que viene mejorando los rendimientos de los alumnos de escuelas públicas y privadas en Lengua y Matemática. Entre otras medidas, se cambió el Diseño Curricular de nivel Inicial y Primaria, se reguló el uso de teléfonos celulares en las aulas y se implementó el programa “Secundaria Aprende”, que es una transformación profunda en la forma de aprender.