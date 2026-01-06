Es astronauta, empresario millonario y ahora se volvió el nuevo jefe de la NASA ¿quién es Jared Isaacman? + Seguir en









De la aviación privada a la gestión espacial, una figura con un gran peso económico quedó al mando del organismo científico estadounidense.

El empresario tecnológico se encuentra al mando de la NASA actualmente.

La NASA atraviesa una etapa de grandes cambios y por eso sumó a una figura poco tradicional al frente del organismo. Con 42 años, un profesional del sector privado tomó el liderazgo de una de las instituciones científicas más influyentes del planeta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La designación llamó mucho la atención, tanto por su edad como por su trayectoria, que cuenta con negocios tecnológicos, aviación y experiencias fuera de la Tierra.

Jared Isaacman.jfif ¿Quién es Jared Isaacman? Jared Isaacman nació en 1983 en el estado de Nueva Jersey y desde chico mostró una gran fascinación por los aviones y el espacio. Antes de cumplir los 18, fundó Shift4 Payments, una empresa dedicada al procesamiento de pagos electrónicos que con el tiempo lo volvió millonario.

Además de su rol como ejecutivo, desarrolló una carrera como piloto. Voló aeronaves militares y logró un récord mundial en 2009, al dar la vuelta al planeta en un jet liviano en menos de 62 horas.

Su vínculo con la exploración espacial se volvió más visible en la última década. Participó en dos misiones privadas y protagonizó la primera caminata espacial comercial durante el vuelo Polaris Dawn. En esa travesía alcanzó una distancia de la Tierra, que no se lograba desde la era Apolo. También completó entrenamientos avanzados junto a SpaceX, empresa con la que mantiene una relación cercana.

A fines del año pasado, Donald Trump impulsó su nombre para conducir la NASA. Tras el aval del Senado, Isaacman asumió el cargo, con planes de regreso a la Luna previstos para 2027 y un ajuste interno que incluyó miles de despidos. Patrimonio de Jared Isaacman El crecimiento de Shift4 Payments ubicó a Isaacman entre los empresarios tecnológicos más ricos de su generación. Su patrimonio ronda los 2.000 millones de dólares. Esa fortuna le permitió financiar proyectos ambiciosos, entre ellos misiones espaciales privadas y programas de alcance social vinculados a la salud y la educación. También se lo reconoce como un impulsor del desarrollo espacial fuera del ámbito estatal. Ya como administrador de la NASA, adelantó objetivos como sostener la presencia humana en la Luna y avanzar hacia futuras misiones a Marte.

Temas Millones

NASA