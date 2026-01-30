ARCA: por qué inscribirse al monotributo y cómo hacerlo + Seguir en









Conocé el paso a paso para poder registrarte en el sistema y operar de manera digital

No hacer la recategorización a tiempo, puede implicar pasar al régimen general

Inscribirse al monotributo es el primer paso para formalizar una actividad económica en la Argentina y poder facturar de manera legal. El régimen está pensado para trabajadores independientes, pequeños comercios y prestadores de servicios que no superan determinados topes de facturación anual.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La inscripción habilita el acceso a aportes jubilatorios, cobertura de obra social y evita sanciones, multas o la imposibilidad de cobrar trabajos realizados, especialmente cuando se opera con empresas o plataformas digitales.

Cómo registrarse en simples pasos:

Ingresar al sitio oficial de ARCA desde una computadora o celular y acceder con CUIT y clave fiscal.

Seleccionar la opción “ Monotributo ” dentro del menú principal y hacer clic en “ Alta ”.

Declarar la actividad económica que se va a desarrollar.

Indicar el domicilio fiscal y confirmar los datos personales del contribuyente.

Estimar la facturación anual, junto con otros parámetros requeridos, como superficie afectada y consumo eléctrico, si corresponde.

Elegir la categoría del monotributo de acuerdo con los ingresos proyectados y el tipo de actividad.

Seleccionar una obra social , en caso de corresponder, para completar el componente de salud.

Confirmar el alta y descargar la constancia de inscripción, que acredita la condición de monotributista.

Habilitar la facturación electrónica para poder emitir comprobantes de manera legal. impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip Depositphotos La importancia de estar en la categoría de facturación correcta de ARCA La categoría determina cuánto se paga por mes y se define, principalmente, por el nivel de facturación anual, el tipo de actividad y otros parámetros como el consumo de energía eléctrica o la superficie afectada. Declarar una categoría inferior a la que corresponde puede derivar en recategorizaciones de oficio, diferencias a pagar, intereses y eventuales sanciones por parte de ARCA.

Por el contrario, mantenerse en la categoría adecuada permite ordenar las finanzas, evitar deudas imprevistas y planificar el crecimiento del negocio. ARCA establece instancias obligatorias de recategorización durante el año, en las que los monotributistas deben revisar sus ingresos y actualizar su situación si corresponde.

Temas ARCA