Muerte de la nieta de Cris Morena: un especialista planteó que "alguno de los dos conductores no prestaba atención"

En diálogo con C5N , el capitán certificado por la Guardia Costera de Estados Unidos , Manuel Rodríguez Lestón, consideró que el choque pudo haberse producido porque “ alguno de los dos conductores no prestó atención ”. El especialista, que preside la organización Universo Marino, se encontraba en el lugar al momento del siniestro.

Rodríguez Lestón también indicó que “este tipo de embarcación no es tan común en la zona, pero se pueden ver dos o tres veces por semana”. Sobre las posibles causas, sostuvo que “es un área muy turística, con muchas embarcaciones que no siempre respetan las velocidades permitidas”, aunque aclaró que no es frecuente que ocurran accidentes de este tipo.