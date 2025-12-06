El doctor Fito Páez: recibió el Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario + Seguir en









El músico fue reconocido por su aporte a la cultura y la difusión de la ciudad. El rector afirmó que había una deuda con él. El evento se dio en un auditorio repleto.

"Esto es un reconocimiento grupal", afirmó Paez y recordó a otros colegas como Liliana Herrero.

El músico Fito Páez fue distinguido este viernes como Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en una ceremonia cargada de emoción, realizada en el Espacio Cultural Universitario de su ciudad natal. El reconocimiento, otorgado en el marco del 101° aniversario de la Reforma Universitaria de 1918, destacó su trayectoria artística y cultural, consolidando su lugar como una de las figuras más influyentes de la música argentina y latinoamericana.

Fito Páez agradeció a la universidad, a la ciudad y a quienes lo acercaron a "las expresiones nobles del ser humano". Recordó que, para alguien de su origen social, la norma era asistir a la universidad para "sobrevivir al capitalismo salvaje", pero él eligió un camino distinto, guiado por la irracionalidad del arte. "Esa irracionalidad debe expresarse y no se puede monetizar, no se puede mercadizar todo", afirmó, y advirtió sobre los límites de la tecnología en la creación artística: "Una IA no va a hacer aparecer un Spinetta o una Liliana Herrero".

El rector de la UNR, Franco Bartolacci, resaltó la importancia simbólica del homenaje y la "deuda" que la institución y la ciudad tenían con Páez. "No tengo ninguna duda de que quienes estamos acá somos contemporáneos de un acontecimiento que quedará grabado por siempre en la memoria de la Universidad Nacional de Rosario y de la ciudad", expresó Bartolacci, quien también agradeció al artista por su aporte a la cultura.

La votación para concederle el título fue unánime, y el rector subrayó que "nunca jamás una entrega de estas características tuvo tanto impacto y repercusión".

Una deuda con quién "dio tanto a la ciudad" Bartolacci calificó al reconocimiento como un acto de justicia: "Hoy venimos, modestamente, a pedirte disculpas por demorar tanto y a saldar esa deuda. La teníamos con vos y, en parte, con nosotros y toda la ciudad. Homenajearte no es solo un acto de justicia, sino una necesidad y las ganas de decirte, de corazón, gracias. Gracias doctor Páez, bienvenido a la universidad pública de tu ciudad, bienvenido a la UNR".

Páez también dedicó el reconocimiento a los artistas rosarinos que lo acompañaron en sus inicios, como Fabián Gallardo, Adrián Abonizio y Liliana Herrero, y evocó la valentía de quienes, durante la dictadura, se refugiaban en salas de ensayo para hacer música. "Esto es un reconocimiento grupal. Tiene mi cara, pero es una invitación a recordar la valentía de esos chicos encerrándose en salas de ensayo a hacer música en plena dictadura", dijo. Además, destacó la importancia de la independencia creativa: "No se negocia estar adentro de tu habitación, solo, escribiendo o cantando. Quienes se dejan intervenir no pueden pertenecer a causas nobles". Nacido en Rosario en 1963, Fito Páez es uno de los artistas más influyentes de la música popular argentina. Desde sus inicios en la Trova Rosarina hasta la consagración con "El Amor Después del Amor" —el disco más vendido de la historia del rock argentino—, su carrera abarca más de cuatro décadas, con más de 30 discos editados, giras internacionales, incursiones en el cine y la literatura, y colaboraciones con figuras como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Caetano Veloso y Joaquín Sabina. Un show para celebrar el homenaje Tras recibir la distinción, Páez ofreció un show acústico en el que interpretó canciones emblemáticas de su repertorio, como "Caminando por Rosario", "Linyera", "Tratando de crecer", "Oración del remanso", "Sale el sol", "Un loco en la calesita", "A la casa", "Mirta, de regreso", "La vida es una moneda", "Ciudad de pobres corazones", "Mariposa Tecknicolor" y "Yo vengo a ofrecer mi corazón". El cierre musical unió la emoción del reconocimiento con la esencia de su obra, reafirmando su vínculo con Rosario y su público.