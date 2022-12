Mundial Qatar 2022: Alberto Fernández le respondió a Macron y a Lula

En las últimas horas, Fernández recibió invitaciones oficiales para concurrir a la final pero, según fuentes oficiales, evalúa declinarlas. Mientras tanto, decidió responderle al mandatario electo de Brasil: "Gracias querido Lula por tus buenos deseos. El fútbol latinoamericano estuvo muy bien representado por Brasil, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, México y Argentina. Deseo sinceramente el triunfo de nuestra Selección, que tantas alegrías nos está dando", escribió por Twitter. Y concluyó: "Si gana la Argentina, ¡gana Latinoamérica!".

Sin embargo, con el francés el presidente argentino jugó una carta más osada: "Querido amigo, te guardo un enorme afecto y te deseo lo mejor para el futuro. Salvo para el domingo. Argentina es mi maravilloso país, ¡y es Latinoamérica! ¡Vamos la celeste y blanca!".

¿Viaja Alberto a Qatar?

Más temprano, durante su habitual rueda de prensa, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, había dicho que el Presidente y todo el gabinete "está pendiente" del resultado de la final del Mundial de fútbol, que el próximo domingo disputarán los seleccionados de la Argentina y Francia, y afirmó que "no hay ninguna decisión tomada" en relación a un posible viaje del mandatario para presenciar el partido en Qatar.

"Fútbol y política no se mezclan. No nos interesa mezclar, tiene que disfrutarlo la ciudadanía. El Presidente tiene buena relación con Macron y han intercambiando chats previamente, pero no hay ninguna decisión tomada", dijo al ser consultada en rueda de prensa en Casa de Gobierno sobre si el Presidente viajará a Qatar de cara al partido del domingo próximo.