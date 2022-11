Mundial Qatar 2022: ¿Quiénes actuarán en la ceremonia de apertura?

Los que ya confirmaron que no van a estar

El pasado fin de semana, Rod Stewart contó al diario The Times que le ofrecieron más de un millón de dólares para formar de la ceremonia de apertura. "Lo rechacé. No me parecía correcto ir", aclaró. La cantante colombiana Shakira también declinó actuar este domingo 20 de noviembre en la ceremonia de apertura del Mundial de Qatar.

Otras de las que ya aclaró que no estaría presente en Doha fue Dua Lipa: “No voy a actuar ni he estado inmersa en ninguna negociación para ello. Estaré animando a Inglaterra desde la lejanía y deseando visitar Qatar cuando cumpla todos los requisitos de derechos humanos que prometió cumplir cuando ganaron el derecho de celebrar el torneo”.

Los artistas confirmados

El único artista que ya confirmó que va a participar de la ceremonia es Jungkook, integrante de la banda surcoreana BTS. También parece que estarán la estadounidense Nicki Minaj, el colombiano Maluma y la libanesa Myriam Fares, los tres que firman Tukoh taka, el himno oficial del torneo, que llegará a las plataformas de streaming el viernes.

Pero, más allá de la ceremonia, durante los días del mundial, Doha albergará decenas de conciertos durante el certamen. Por ejemplo, el FIFA Fan Festival, -un recinto gratuito con capacidad para 40.000 aficionados, en el parque Al Bidda, vinculado a la organización del Mundial- ha anunciado la presencia de Omar Montes, el 30 de noviembre, y de Julian Marley, Clean Bandit o Sean Paul, en días posteriores.

Asimismo, tanto en el Doha Golf Club como en el lujoso W Hotel, recalarán en las próximas semanas Black Eyed Peas, J Balvin, Robbie Williams, Jason Derulo, Craig David o Ne-Yo, entre otros. Aún está por verse si todos ellos, casualmente hombres, serán cancelados por prestarse a limpiar la imagen de un país que predica justo lo contrario que sus canciones.