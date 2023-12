Navidad 2023: ¿abren los supermercados el 25 de diciembre?

Los horarios de apertura y cierre suelen modificarse para permitir a sus empleados disfrutar de las fiestas. Conocé si abren o no los supermercados en Navidad.

Si bien es recomendable realizar las compras con anticipación, siempre suele pasar que falta algo a último momento. Para evitar encontrarse con que ya no hay ningún comercio abierto, es mejor tener en cuenta a qué hora cierran los supermercados y evitar quedarse sin algún ingrediente o elemento vital para la cena de Navidad .

Navidad 2023: a qué hora abren y cierran los supermercados el 24 de diciembre

El 24 de diciembre los supermercados suelen trabajar durante todo el día, ya que no está decretado ni como feriado ni como día no laborable, por lo que el horario de apertura no suele verse modificado por esta fecha especial. Sin embargo, sí suelen cerrar más temprano, para que tanto los empleados que atienden al público como los encargados puedan llegar a sus casas a celebrar la Nochebuena.