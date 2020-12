El Grinch, el otro protagonista de la Navidad

Y con las redes sociales se vio como muchas personas se ven identificadas con este legendario personaje, el cual apareció en la un poema de 1955 llamado "The Hoobub and the Grinch". Por eso es común ver a personas “fanáticas” del Grinch y disfraces del personaje en casi cualquier sitio de la web, a pesar de que este grupo de gente no “odie la Navidad” y solo sea amante de su película.