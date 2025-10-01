Elon Musk alcanzó un patrimonio récord de casi u$s500.000 millones y rompe todos los registros de riqueza







El fundador de Tesla, SpaceX y X llegó a u$s499.500 millones, según Forbes. ¿Qué podría hacer con su fortuna?

Elon Musk, es el hombre más rico del mundo desde 2023.

Elon Musk se convirtió en el primer hombre de la historia, en llegar a un patrimonio de casi u$s500.000 millones. Este hecho histórico, se dio gracias al repunte de las acciones de sus empresas, entre la que por supuesto destaca, la líder global en producción de autos eléctricos, Tesla.



Según la revista Forbes, encargada de diversos rankings sobre patrimonios, el dueño de X llegó este miércoles a los u$s499.500 millones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las acciones de Tesla han impulsado el aumento del patrimonio neto de Musk, con una suba de más de 14% en lo que va de año. El miércoles escalaron casi 4%, lo que añadió más de u$s7.000 millones a su patrimonio neto.

Qué se podría hacer con la increíble fortuna de Elon Musk Para dimensionar lo exorbitante de la suma, se puede comparar la cifra con la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Elon, podría pagar toda la deuda del país en apenas 9 nueve días, como el de este miércoles. Otra comparación puede ser con el cine. Si Musk gastará todo su patrimonio en producir Avengers End Game (2019), podría hacerlo 1,4 millones de veces, teniendo en cuenta que el film costó u$s356 millones.

Elon Musk

Por otra parte, el directorio de Tesla propuso el mes pasado un plan de compensación de u$s1 mil millones para Musk, lo que subraya el control que tiene sobre el fabricante de automóviles en su intento de transformarse en una potencia de la inteligencia artificial y la robótica.

La empresa de inteligencia artificial de Musk, xAI, y la compañía de cohetes SpaceX también han aumentado sus valoraciones este año. Larry Ellison, el fundador de Oracle, sigue a Musk como la segunda persona más rica de la lista de Forbes, con un patrimonio neto de unos u$s351.500 millones, por lo que se mantiene bastante alejado aún.