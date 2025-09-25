Elon Musk denunció a OpenAI por apropiarse de secretos comerciales de su empresa xAI

La compañía de Elon Musk acusa a su rival de contratar a exingenieros para acceder ilegalmente a información confidencial vinculada a su chatbot Grok.

La demanda afirma que OpenAI contrató exingenieros de xAI para acceder a información confidencial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según la demanda, OpenAI estaría siguiendo un “patrón profundamente preocupante” de reclutamiento de extrabajadores de xAI para obtener datos sensibles relacionados con su chatbot Grok , además de detalles sobre planes estratégicos y capacidades operativas.

El escrito judicial afirma: “OpenAI se dirige a las personas que conocen las tecnologías clave y los planes de negocio de xAI -incluido el código fuente de xAI y sus ventajas operativas en el lanzamiento de centros de datos- e induce a esos empleados a violar su confidencialidad y otras obligaciones con xAI a través de medios ilegales” .

La investigación de la compañía de Musk comenzó tras detectar supuestos movimientos de su exingeniero Xuechen Li , a quien acusó de llevar información privada a OpenAI en una demanda paralela. En este nuevo caso, xAI asegura que también se habrían visto involucrados el ingeniero Jimmy Fraiture y un alto ejecutivo de finanzas cuyo nombre no fue revelado.

Ni OpenAI ni los portavoces de Musk respondieron a los pedidos de comentarios sobre la denuncia.

ELON MUSK XAI.jpg xAI sostiene que el caso se descubrió tras investigar al exempleado Xuechen Li.

Un conflicto en expansión

La pelea judicial no es aislada: xAI también demandó a Apple, acusándola de conspirar con OpenAI para desplazar a competidores del mercado de IA. Además, Musk ya había iniciado otra demanda contra OpenAI por su conversión en empresa con fines de lucro, mientras que la firma dirigida por Sam Altman lo contrademandó por acoso.

El enfrentamiento refleja una competencia feroz en Silicon Valley por atraer talento especializado y dominar un sector que promete transformar la economía global.