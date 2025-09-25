El padre de Elon Musk fue acusado de abuso sexual contra menores

Errol Musk , padre del hombre más rico del mundo , fue sido acusado de abuso sexual infantil, según reveló este martes The New York Times. Las denuncias lo acusan de abusar a cinco de sus hijos e hijastros en Sudáfrica y California , de acuerdo con la investigación.

Elon Musk ha salido recientemente del ojo público, luego de haber abandonado abruptamente el gobierno de EEUU. Sin embargo, ahora su apellido está nuevamente en la palestra, por las acusaciones de abuso hacia su padre.

La primera denuncia data de 1993, cuando su hijastra de apenas 4 años dijo que la había tocado su padrastro en la casa familiar. Una década después, a los 14, la misma niña contó haber visto a Errol oliendo su ropa interior sucia.

Algunos familiares también acusaron a Errol Musk de abusar de dos de sus hijas y un hijastro . Además, de que en 2023, familiares y un trabajador social intentaron intervenir después de que su hijo de 5 años dijera que su padre l e había tocado las nalgas .

A lo largo de las décadas de las que se tiene registro de los abusos, Se abrieron tres investigaciones policiales distintas, según los registros policiales y judiciales, así como los familiares. Dos de ellas concluyeron sin sanción alguna , mientras que se desconoce qué sucedió en la tercera. Errol Musk, de 79 años, no ha sido condenado por ningún delito.

La tensa relación de Elon Musk con su padre

En su biografía autorizada de 2023, Elon Musk contó que se enfrentó a un compañero agresivo en la escuela y perdió una pelea, tras lo cual su padre se lo echó en cara durante una hora. “Se descontroló, se puso furioso, como solía hacer”, dijo Elon Musk. “No tenía compasión”.

errol elon musk Redes

En la misma biografía, el dueño de Tesla y X contó que su padre había sido “incómodamente atento” con su hijastra durante el periodo en el que situaciones las acusaciones, y que y que estaba furioso por el “comportamiento inapropiado” de Errol.

La defensa del padre de Elon Musk ante las acusaciones

El mismo Times, a Erron Musk negó cualquier acusación, alegando que "los informes son falsos y absurdos en extremo”. Además, aseguro que las acusaciones fueron inventadas por familiares que “incitaban a los niños a decir mentiras” y que intentaban sacarle dinero a Elon Musk.