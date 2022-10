La plataforma gratuita con 150 canales y todas las series que ya está disponible en Argentina

En ese marco, un servicio de video que se instaló en España empezó a ganar terreno gracias al contenido gratuito que ofrece.

Se trata de Tivify, un producto que pisó fuerte desde su llegada y promete hacer mucho más ruido en el mercado.

Qué ofrece

La plataforma permite ver de forma gratuita distintos contenidos, mientras que también cuenta con versiones premium que traen algunos beneficios interesantes.

Tiene 150 canales gratis y una inmensa cantidad de contenido para disfrutar.

Se considera "la plataforma de plataformas", ya que contiene en su interior más de 150 canales que permiten acceder a una gran cantidad de contenidos en vivo. Su funcionamiento es similar a PlutoTV, una plataforma que permite ver series y películas por medio del streaming en vivo de contenidos en diferentes canales tradicionales de televisión, aporta redacción de Aire Digital.

Su servicio gratuito tiene ofrece los siguientes beneficios:

150 canales en abierto.

Control de canales libre.

Hasta 60 horas mensuales de contenido grabado.

No obstante, no todo es color de rosa y como principal contra esta el hecho de que se pueda ver únicamente con publicidades (aunque se puede pagar para sacarlas), mientras que tampoco se puede elegir de un catálogo con una cuenta gratis. Las suscripciones "Plus" y "Premium" valen cada una u$s 10 y u$s 70 anualmente, por lo que son precios más accesibles que los u$s 40 que se pagan al año aproximadamente por Netflix básico actualmente en el país.

El valor mensual de Netflix actualmente con impuestos:

Plan básico: $746

Plan estándar: $1390

Plan premium: $2086

Cómo ver contenido en Tivify

En cualquier dispositivo se puede ver Tivify. Tiene una versión web a la que puedes acceder en la página Tivify.tv, y también versiones para Android en Google Play y para iOS en la App Store. Esto significa que uno tiene la oportunidad de verlos de forma nativa en un celular o en una tablet. Además, cumple con una función para conectarla al Chromecast.