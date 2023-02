Netflix lanza nuevo plan que impide importante beneficio: de qué trata

Los usuarios de Netflix afrontan distintas actualizaciones por parte de la plataforma de streaming. Entre ellas, una que afectará directamente a quienes no abonan el servicio. Según informaron, las cuentas compartidas-que resulta una herramienta clave para abaratar los costos- ya no tendrán la misma libertad que hasta el momento, ya que por las nuevas condiciones no se podrá usar un registro ajeno.