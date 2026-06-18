Ni Argentina ni Brasil: los países de América Latina que conquistan a los millonarios en 2026

Tres países de América Latina se consolidaron como destinos clave para la relocalización de riqueza y la planificación patrimonial en 2026 . Según el Informe de Migración de Patrimonio Privado de Henley & Partners, la región gana protagonismo gracias a su estabilidad institucional, atractivas ventajas fiscales y competitivos programas de residencia para millonarios.

Uruguay se convirtió como el destino más atractivo de Latinoamérica para el capital extranjero, alcanzando el noveno puesto global con una puntuación de 71,8 sobre 100 en competitividad de movilidad de riqueza .

Por su parte, Panamá ocupa la posición 11 con 71,5 puntos y se mantiene como un referente clave para la movilidad patrimonial en la región, impulsado por su economía dolarizada, su sistema tributario territorial y canales accesibles de residencia.

En el puesto 15 se encuentra Costa Rica con 70,2 puntos , consolidándose como un imán para grandes fortunas gracias a su estabilidad política, solidez institucional, alta calidad de vida y su histórica reputación de neutralidad.

Globalización patrimonial: por qué los millonarios diversifican su residencia en 2026

El informe de este año concluye que las grandes fortunas y sus familias prefieren diversificar su estilo de vida en múltiples jurisdicciones en lugar de depender de un solo país. Como reflejo de esta tendencia a la globalización patrimonial, la consultora registró, solo en los primeros cinco meses de 2026, solicitudes de inversores de 86 nacionalidades diferentes interesados en 47 programas de migración por inversión.

Actualmente, más del 28% de los solicitantes reside fuera de su país de origen. Al respecto, Juerg Steffen, director ejecutivo de Henley & Partners, señala: "Durante gran parte del siglo pasado, los Gobiernos podían considerar a sus residentes más ricos como un activo relativamente fijo, arraigado en negocios, lazos familiares y una movilidad internacional limitada. Esta premisa está quedando cada vez más obsoleta".

A lo que añadió: "Las jurisdicciones compiten no solo por el capital, sino también por los emprendedores, inversores, empresarios y profesionales cualificados que impulsan el crecimiento económico, la innovación, el empleo y la prosperidad".