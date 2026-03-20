Marzo significa el comienzo del ciclo lectivo, por lo que este mes suele ser mucho más que pesado para quienes aún no tuvieron la oportunidad de salir de vacaciones. Ante este panorama, los trabajadores son los primeros en mirar de reojo el calendario de feriados.
Ni el 23 ni el 24: el sorpresivo feriado de marzo que te dará unas minivacaciones
Si bien no será para todos, habrá varios afortunados que tendrán un descanso bastante extendido gracias a esta jornada.
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Se sabe que el 23 y 24 de marzo muchos podrán aprovechar y descansar. Estas jornadas están estipuladas desde hace tiempo, pero habrá una enorme novedad que, si bien no será para todos, favorecerá a muchos y les podrá dar una desconexión laboral más extensa de lo normal.
Por qué es feriado el 25 de marzo de 2026
El miércoles 25 de marzo no formará parte del calendario nacional de feriados, pero sí tendrá un gran impacto en varias zonas de la provincia de Buenos Aires. El partido de Las Flores y la localidad de Timote, de Carlos Tejedor, celebrarán su aniversario fundacional. Esa misma jornada, pero por otro motivo, también habrá un cese de actividades en La Angelita, también de Carlos Tejedor, aunque el motivo es otro: para esa fecha se conmemora la Anunciación del Señor.
Pese a ser patronal, aquí también habrá un parón para el sector público y los empleados del Banco Provincia, que además del sábado y domingo podrán sumarlo al lunes 23, destinado a fines turísticos, y el martes 24, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Para quienes se desempeñen en el sector privado, no significa que no vayan a poder aprovecharlo, aunque deberán aguardar la decisión que tome su empleador.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
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Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 17 de abril: Viernes Santo
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
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Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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