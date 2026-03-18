Es oficial: el Gobierno decretó feriado en Buenos Aires para el 19 de marzo + Seguir en









Muchos no lo esperaban, pero se hizo oficial que habrá una jornada de descanso que beneficiará a muchos trabajadores.

Este día le permitirá tener un descanso extra a varios afortunados. Freepik

Marzo llegó con todo: la vuelta a clases y la rutina ya se hacen sentir. Si bien la mayoría regresan de las vacaciones, hay muchos trabajadores todavía no pudieron tomarse un descanso y miran de reojo el calendario de feriados esperando un respiro antes de la llegada del frío. Por suerte, hay buenas noticias en el horizonte cercano.

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Se confirmó un nuevo día no laborable que va a traer un alivio enorme para quienes vienen trabajando de corrido desde que arrancó el 2026. Es una fecha clave que sirve como la excusa ideal para cortar la semana, frenar la actividad y recargar energías, aunque habrá que prestar atención para saber a quiénes beneficia directamente esta esperada pausa.

Feriados Estas jornadas son ideales para descansar y recargar energías. Imagen: Freepik Por qué es feriado el 19 de marzo de 2026 Hay que aclarar de entrada que no es un asueto nacional, sino una medida puramente local que impactará en varias zonas de la provincia de Buenos Aires. Este jueves 19 de marzo se conmemora el Día de San José, patrono de la Iglesia Universal, de las familias, del trabajo, los carpinteros y los obreros.

Quienes se adhieren a este descanso son los partidos de General Alvear y Daireaux, junto con las localidades de Dudignac (en Nueve de Julio), Salliqueló, Santa Regina (General Villegas), Paraje Energía (Necochea), Gorchs (General Belgrano) y Villanueva (General Paz). A ellos se suma la gente de Arenaza, en el partido de Lincoln, que además de la celebración religiosa festeja el aniversario de su fundación.

En la práctica, esto frena la actividad del sector público y de las sucursales del Banco Provincia en esas zonas. Sin embargo, no quiere decir que el resto se quede sin descanso: los comercios y empresas privadas tienen la opción de sumarse a la medida y darles el día libre a sus empleados si así lo deciden.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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