La cantante estadounidense Doja Cat canceló su show en la Argentina, programado para el domingo 8 de febrero en el Movistar Arena de CABA. Se desconocen las razones.
La artista se iba a presentar el 8 de febrero en el Movistar Arena. Desde el estadio informaron que se debe a "circunstancias ajenas a la artista y la producción".
Un comunicado del estadio, que fue enviado a los fans que compraron la entrada, informó que "por circunstancias ajenas a la artista, a la producción y al venue", el show fue anulado.
"El reembolso completo del valor de la entrada, incluido el service charge, se procesará automáticamente y se acreditará en el mismo método de pago utilizado para la compra", aseguraron desde el estadio.
Doja Cat había confirmado su primer show en solitario en Argentina en septiembre de 2025. El anuncio se coincidió con el día del lanzamiento de su quinto álbum, Vie.
Con más de 36 mil millones de streams a nivel global, Doja Cat se consolidó como una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo. Su single Jealous Type, producido por Jack Antonoff y Y2K, fue el adelanto de Vie, que incluye un videoclip dirigido por Boni Mata.
