La artista se iba a presentar el 8 de febrero en el Movistar Arena. Desde el estadio informaron que se debe a "circunstancias ajenas a la artista y la producción".

La artista se iba a presentar el 8 de febrero. Redes

La cantante estadounidense Doja Cat canceló su show en la Argentina, programado para el domingo 8 de febrero en el Movistar Arena de CABA. Se desconocen las razones.

Un comunicado del estadio, que fue enviado a los fans que compraron la entrada, informó que "por circunstancias ajenas a la artista, a la producción y al venue", el show fue anulado.

"El reembolso completo del valor de la entrada, incluido el service charge, se procesará automáticamente", aseguraron desde el estadio.





El evento formaba parte de su gira “Ma Vie World Tour”, que hubiese marcado su regreso al país luego de su presentación en el Lollapalooza 2022.

Con más de 36 mil millones de streams a nivel global, Doja Cat se consolidó como una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo. Su single Jealous Type, producido por Jack Antonoff y Y2K, fue el adelanto de Vie, que incluye un videoclip dirigido por Boni Mata.