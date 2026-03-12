Nicolás Kreplak denunció que el Gobierno no entrega las vacunas contra "bronquiolitis, influenza y Covid-19" + Seguir en









El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires sostuvo que la gestión de Javier Milei "imita a EEUU en sus peores cosas".

El Gobierno nacional anunció que se adelantaba el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe en el país. Sin embargo, según Kreplak, dicho propósito no se estaría cumpliendo.

Nicolás Kreplak denunció que el Gobierno no entrega las vacunas contra bronquiolitis, influenza y Covid-19. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires sostuvo su postura durante el programa "Demasiada Presión", en el canal de stream de Gelatina, este jueves: "Para nosotros no hay ninguna discusión, la vacunación es una de las mejores herramientas sanitarias y que hay que defenderla".

Hace unos días, el Gobierno nacional anunció que se adelantaba el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe en el país para este miércoles 11 de marzo, sobre todo luego de la aparición de casos de un virus llamado influenza A (H3N2), una variante de gran transmisibilidad. Sin embargo, según el ministro, dicho propósito no se estaría cumpliendo.

“Comenzamos la campaña de vacunación para la influenza, pero no tenemos ni novedades de cuándo van a llegar las dosis para los bebés de entre 6 y 24 meses”, expresó Kreplak durante el programa. A esto agregó, “Tenemos un aumento del 400% de enfermedades inmunoprevenibles como la Hepatitis A, porque hay muy baja cobertura de vacunación”.

PAMI vacuna Debido a su descontento con el manejo de las vacunas por parte del Gobierno, el ministro ratificó que “el Estado Nacional debe adquirir las vacunas y distribuirlas, eso dice la ley y este gobierno la incumple”.

La acusación de Nicolás Kreplak se ejecuta en la profunda tensión política entre la administración central y la gestión bonaerense de Axel Kicillof ya que no es el primer cruce de este tipo. Meses atrás, el titular de Salud ya había recriminado a la Casa Rosada por un supuesto "desfinanciamiento" del sistema de inmunización, acusando al Ejecutivo nacional de fomentar posturas antivacunas.

“Este gobierno tiene representantes que producen eventos antivacunas en el Congreso. El gobierno imita a EEUU en sus peores cosas, y de las más graves es su relación con la ciencia y la vacunación. Es peligroso y preocupante”, enmarcó el funcionario. La vacunación antigripal en Argentina y la postura de Kreplak El Ministerio de Salud de la Nación resolvió adelantar la campaña de vacunación antigripal del año 2026 para este miércoles. El objetivo es reforzar la protección de la población antes de la llegada de los meses de invierno, donde se suelen incrementar las infecciones respiratorias. Esta vacuna forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y se aplica de manera gratuita a los grupos con mayor riesgo de complicaciones. No obstante, este miércoles, el Nicolás Kreplak afirmó, a través de su cuenta oficial de X, que en los hospitales bonaerenses se han quedado sin dosis para combatir la bronquiolitis u otras enfermedades crónicas porque “Nación hace cuatro meses que no las entrega”. Embed Mientras los ministros nacionales “se desloman” en Estados Unidos, en Argentina el gobierno nacional todavía no entrega las vacunas pediátricas contra la gripe, ya nos quedamos sin vacunas contra la bronquiolitis, y si tu hijo tiene una condición crónica y necesita vacunarse… — Nicolás Kreplak (@nkreplak) March 11, 2026