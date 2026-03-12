12 de marzo: Día del Escudo Nacional

La insignia celeste y blanca muestra manos unidas, un gorro frigio sostenido por una pica, laureles y un sol naciente que simbolizan libertad, unión y soberanía.

El Escudo Nacional surgió en 1813 por decisión de la Asamblea del Año XIII y fue grabado por el orfebre Juan de Dios Rivera Túpac Amaru.

Cada 12 de marzo se conmemora el Día del Escudo Nacional , una fecha que recuerda la creación y adopción de uno de los principales símbolos patrios de Argentina .

La insignia representa la identidad , los valores y los ideales que comenzaron a consolidarse durante el proceso revolucionario que llevó a la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata .

La efeméride remite al 12 de marzo de 1813 , cuando la Asamblea General Constituyente, conocida como Asamblea del Año XIII , dispuso oficialmente el uso de un sello propio para autenticar los documentos oficiales. Hasta ese entonces, los escritos continuaban utilizando las armas de la Corona española . A continuación, conocé los detalles.

La Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, conocida como la Asamblea del Año XIII , había comenzado a sesionar el 31 de enero de 1813 con el objetivo de avanzar en la organización política del territorio y consolidar el proceso revolucionario iniciado en 1810.

En aquel contexto, el nuevo gobierno necesitaba un elemento que otorgara legitimidad y autenticidad a sus documentos, porque los escritos seguían utilizando las armas reales de la monarquía española .

Por esto, la Asamblea decidió crear uno propio y comenzó a utilizarse durante febrero de 1813 en distintos textos. Existen registros históricos que lo confirman: por ejemplo, dos cartas de ciudadanía emitidas el 22 de febrero donde figura estampado el escudo en lacre.

Una de ellas, otorgada a Antonio Olavarría, se conserva actualmente en el Museo Histórico Nacional y está firmada por el presidente de la Asamblea, Carlos María de Alvear, y el secretario Hipólito Vieytes, de acuerdo con el sitio oficial de la Secretaría de Cultura de la Nación.

Y, el 12 de marzo, el organismo ordenó al Poder Ejecutivo utilizar ese mismo diseño como sello oficial, con la inscripción correspondiente al gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

escudo nacional1

Cómo se fue creando el Escudo Nacional

Hasta comienzos de 1813, el gobierno revolucionario todavía utilizaba los sellos heredados del Virreinato del Río de la Plata. Sin embargo, con la convocatoria de la Asamblea del Año XIII surgió la necesidad de establecer signos propios que identificaran al nuevo Estado y reflejaran la voluntad de independencia.

La Asamblea encargó la tarea de crear un nuevo sello al diputado por la provincia de San Luis, Agustín Donado. Este dirigente confió el trabajo al orfebre y grabador peruano Juan de Dios Rivera Túpac Amaru, quien residía en Buenos Aires y tenía experiencia en la elaboración de cuños y grabados.

escudo asamblea Gentileza: Secretaría de Cultura

El diseño incorporó elementos que reflejaban las ideas políticas y los ideales de la época. En su forma general, el escudo presenta una elipse dividida en dos campos: la mitad superior de color azul celeste y la otra blanca o plateada, colores que coinciden con los de la bandera argentina.

En la parte inferior aparecen dos antebrazos humanos estrechando sus manos, una imagen que simboliza la unión entre los pueblos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Estas, a su vez, sostienen una pica o lanza corta, sobre la que se apoya un gorro frigio, antiguo símbolo de libertad que se utilizaba desde la Antigüedad y que también había sido adoptado durante la Revolución Francesa.

También se destaca un sol naciente, inspirado en la iconografía del sol incaico (impronta de Rivera), que representa el nacimiento de una nueva nación.

Alrededor hay dos ramas de laureles, tradicional símbolo de victoria y gloria, que evocan los triunfos alcanzados en la lucha por la revolución. Ambas se unen en la base mediante una cinta con los colores nacionales.

escudo nacional Gentileza: El Litoral

Antes de su reconocimiento formal, el símbolo ya había comenzado a utilizarse como distintivo entre las fuerzas revolucionarias. Incluso Manuel Belgrano lo adoptó como emblema de las tropas patriotas.

"Hay que tener en cuenta que durante aquel momento, la guerra contra los realistas era moneda corrientes, una situación cotidiana. Manuel Belgrano, en una de sus cartas, expresa algo, quizá, absolutamente práctico, eficaz: la necesidad de un tipo de distintivo porque, si no, en las batallas no sabemos quién está de un lado y quién está del otro", expresó en una entrevista el historiador argentino, Javier Trímboli, de acuerdo al sitio oficial de la Secretaría de Cultura.

Su forma definitiva se estableció recién en 1944, cuando el Poder Ejecutivo Nacional dispuso mediante el Decreto N.º 10.302 que el sello utilizado por la Asamblea del Año XIII fuera adoptado como modelo único.