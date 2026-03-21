No es Pascua: el feriado inesperado de abril que te dará un finde XL + Seguir en









Un descanso sorpresa llega en el cuarto mes del año, justo en el mejor momento para cortar con la rutina y hacer una escapadita.

Un feriado inesperado se acerca para algunos en abril 2026. Freepik

A pesar de que la rutina volvió a empezar hace poco, un feriado siempre es bienvenido. Por suerte, el calendario nacional suele contar con alguna fecha escondida para organizar una escapada o simplemente cortar con la semana laboral y descansar de la complicada y, a veces, agotadora cotidianidad.

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En abril, además de las celebraciones tradicionales de pascua, llega un día libre que no todos esperaban. Este día, que no forma parte de los feriados habituales a nivel país, va a permitir que mucha gente descanse del estrés de su rutina.

Feriados 2026 Además de semana santa, el mes de abril se acerca con un feriado inesperado. Imagen: Freepik A qué se debe el feriado del 13 de abril de 2026 El lunes 13 de abril de 2026 no figura como jornada no laborable a nivel nacional, pero sí impactará en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que en ciertas zonas hay celebraciones muy importantes.

En este caso, la fecha coincide con los aniversarios fundacionales de algunas localidades bonaerenses. Por ese motivo, se declara asueto administrativo y escolar en esos lugares, lo que genera un fin de semana largo para todo el que se vea beneficiado.

Las zonas alcanzadas son Médanos y Iriarte, donde se conmemora la creación de cada comunidad. Estas celebraciones no solo se basan en ser un feriado, sino que suelen incluir actos oficiales, actividades culturales y encuentros entre vecinos.

Aunque no se trata de un feriado general, quienes viven o trabajan en esas localidades pueden gozar de un fin de semana largo que el resto del país no va a tener. Este tipo de disposiciones se debe a una lógica que busca reconocer la identidad local, ya que cada municipio tiene la posibilidad de establecer sus propias jornadas especiales vinculadas a su historia. En muchos casos, estas fechas especiales también generan un buen movimiento turístico interno. Ya que las personas de ciudades cercanas pueden aprovechar la ocasión para visitar estos destinos y participar de sus festejos. Descanso de Feriado Hay dos localidades que gozarán de un fin de semana largo en el cuarto mes del año. Imagen: Freepik Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles 1 de enero: Año Nuevo

3 y 4 de marzo: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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