Noruega busca argentinos para trabajar: ¿cómo aplicar?

Si estás buscando emigrar, una de las opciones más llamativas que deberías tener en cuenta es Noruega . El país escandinavo ocupa el primer puesto en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas , un indicador que se ocupa de medir el desarrollo de cada país, teniendo en cuenta la educación, el ingreso per cápita y la esperanza de vida. Básicamente, el país europeo tiene uno de los niveles de vida más altos del mundo.

Uno de los índices más destacados de Noruega es la salud pública. El 10,4% de su PBI va destinado a la salud pública , logrando con esto resultados como una esperanza de vida de 82 años promedio . Por si esto fuera poco, es uno de los países más pacíficos del mundo, con una tasa de violencia de menos del 1% por cada 100 mil habitantes. Además, otro dato de color es que los policías no llevan armas de fuego.

Si esto no fue suficiente, hay más indicadores que lo respaldan. Los estudios sobre corrupción lo posicionan como el cuarto entre los menos corruptos del planeta . En simples palabras, sus políticas públicas y su seguridad ayudan a que sea uno de los países más tentadores para emigrar.

Noruega producción de gas Foto: Getty Images

Emigrar a Noruega: ¿de cuánto son los sueldos?

Cómo no podría ser de otra manera, los sueldos no se quedan atrás. El país escandinavo tiene uno de los salarios mínimos con mejor capacidad de ahorro en todo el mundo, con cifras que se acercan a los u$s 1800, según los principales sitios de empleo.