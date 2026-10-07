Nueva Clave de Seguridad Social ANSES: más protección con reconocimiento facial

La entidad incorporó el reconocimiento facial para crear o recuperar la Clave de Seguridad Social desde el celular. Cómo funciona y qué medidas tomar para evitar fraudes.

ANSES incorporó el reconocimiento facial para crear o recuperar la Clave de Seguridad Social desde el celular, con validación de identidad mediante RENAPER.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) incorporó una nueva herramienta de validación biométrica que permite crear o recuperar la Clave de Seguridad Social directamente desde la aplicación mi ANSES. El procedimiento combina el escaneo del DNI con un reconocimiento facial realizado mediante la cámara del celular.

El mecanismo permite comprobar que la persona que intenta generar o recuperar la clave es realmente la titular del CUIL. Para eso, la información obtenida durante el trámite se contrasta con los registros del RENAPER , mediante el Sistema de Identidad Digital.

El nuevo sistema utiliza dos elementos para validar la identidad: una imagen del último DNI y una captura biométrica del rostro de la persona que realiza el trámite. La validación se hace desde el celular, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.

El reconocimiento facial permite comparar la información biométrica obtenida durante el procedimiento con los datos registrados por RENAPER . De esta manera, el sistema busca confirmar que quien está intentando crear o recuperar la clave coincide con la identidad asociada al documento y al CUIL.

La Clave de Seguridad Social permite ingresar a mi ANSES y realizar trámites y consultas personales. Por eso, incorporar una instancia de verificación de identidad suma una barrera frente a intentos de suplantación de identidad o acceso no autorizado a la cuenta.

Consejos clave para evitar estafas virtuales al tramitar tu clave de ANSES

El trámite para crear o recuperar la clave es gratuito y debe realizarse únicamente mediante los canales oficiales de ANSES. La aplicación solicita el CUIL y luego guía al usuario para escanear el código del DNI y completar la validación facial.

Es importante no compartir con terceros la Clave de Seguridad Social, códigos de validación, fotografías del DNI ni datos de acceso a mi ANSES. También conviene evitar ingresar información personal desde enlaces recibidos por mensajes, correos electrónicos o redes sociales que no hayan sido verificados.

ANSES establece que la clave debe tener entre 8 y 15 caracteres, combinar letras y números e incluir al menos una mayúscula. Una contraseña diferente de las utilizadas en otros servicios permite reducir el riesgo en caso de que alguna otra cuenta resulte comprometida.

Ámbito Financiero

Qué hacer si pierdes o cambias de celular para mantener tu cuenta protegida

Si se cambia de dispositivo, es fundamental mantener bajo control el acceso a la cuenta de mi ANSES y evitar que otra persona pueda utilizar el teléfono anterior para ingresar a información personal. Ante la pérdida o robo del equipo, también se recomienda bloquear la línea y activar las medidas de seguridad disponibles en el nuevo dispositivo.

La nueva modalidad de ANSES permite recuperar la Clave de Seguridad Social desde la aplicación, utilizando nuevamente la validación de identidad mediante el DNI y el reconocimiento facial. El procedimiento está diseñado para que el titular pueda completar la gestión desde su celular.

Para recuperar la clave, hay que ingresar a mi ANSES, colocar el CUIL y seleccionar la opción correspondiente. Luego, la aplicación solicita escanear el último DNI y habilitar la cámara frontal para realizar la validación biométrica. Una vez confirmada la identidad, se puede establecer una nueva contraseña y volver a utilizar los servicios digitales de ANSES.