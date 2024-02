Ola de calor: por qué las personas mayores sienten menos sed

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas roja y naranja para toda la semana por l a ola de calor en varias provincias del país, con temperaturas extremas que en algunos casos superarán los 40º C.

Las personas mayores no beben tanta agua como deberían

No obstante, lo que diferencia a unos y otros es que las personas mayores carecen de la sensación de sed y, al no sentir sed, no consiguen advertir la necesidad de incorporar agua a su organismo.