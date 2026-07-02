Operativos en rutas: más controles y tecnología en plena temporada de invierno + Agregar ámbito en









La Agencia Nacional de Seguridad Vial intensifica la fiscalización en todo el país con controles móviles, puestos fijos y vigilancia aérea.

Refuerzan controles en plena temporada invernal

Con el inicio del receso invernal y el incremento de viajes hacia destinos turísticos, la Agencia Nacional de Seguridad Vial puso en marcha un amplio operativo en rutas clave de todo el país. El despliegue se extenderá hasta el 5 de agosto y abarcará 21 puntos estratégicos en 19 provincias, con foco en la prevención de siniestros viales.

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Los controles apuntan a detectar conductas de riesgo y garantizar el cumplimiento de las normas. Entre los principales ejes se incluyen alcoholemia, exceso de velocidad, documentación obligatoria, uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil, además de maniobras indebidas como sobrepasos en doble línea amarilla.

Controles dinámicos y tecnología en las rutas El operativo combinará puestos fijos y controles móviles, que irán cambiando de ubicación para evitar ser anticipados. También se incorporará tecnología como drones, que permitirán detectar infracciones desde el aire y reforzar la vigilancia en corredores con alto tránsito.

Otro punto clave será la verificación del uso de cadenas para nieve en zonas donde las condiciones climáticas lo requieran, especialmente en rutas de montaña.

El operativo combinará puestos fijos y controles móviles, que irán cambiando de ubicación para evitar ser anticipados. El trabajo se realizará en conjunto con fuerzas provinciales y municipales, y en algunos casos también con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, ampliando los controles tanto a vehículos particulares como al transporte de pasajeros.

Para este operativo se desplegarán agentes, patrullas, motocicletas, alcoholímetros y alómetros, en una estrategia que combina presencia territorial y herramientas tecnológicas para mejorar la seguridad vial durante uno de los períodos de mayor circulación del año.