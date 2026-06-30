Nieve, aventura y descanso: los destinos locales que eligen los argentinos este invierno + Agregar ámbito en









Cada vez son más los viajeros que priorizan lugares capaces de ofrecer no solo atractivos turísticos sino también alojamientos preparados para complementar la experiencia.

Las vacaciones de invierno representan uno de los momentos más esperados del año para miles de familias que buscan una pausa en la rutina y la posibilidad de compartir experiencias juntos. En este escenario, cada vez son más los viajeros que priorizan destinos capaces de ofrecer no solo atractivos turísticos sino también alojamientos preparados para complementar la experiencia con propuestas recreativas, espacios pensados para niños y servicios diseñados para que el descanso sea verdaderamente integral.

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Argentina cuenta con una enorme diversidad de escenarios que permiten vivir el invierno de maneras muy diferentes. Desde la nieve del sur hasta el calor de las aguas termales o el contacto directo con la selva misionera, estas son algunas alternativas que conjugan destino y hotelería con actividades para vivir las vacaciones en clave familiar.

Naturaleza en uno de los pueblos turísticos más valorados del país La costa atlántica ofrece mucho más que vacaciones de verano y uno de sus destinos más atractivos es hoy Mar de las Pampas, un enclave que acaba de ser elegido como candidata argentina a los Best Tourism Villages 2026, iniciativa impulsada por UN Tourism que distingue a pequeñas localidades del mundo capaces de preservar su identidad cultural, proteger su patrimonio natural y promover un desarrollo turístico sostenible.

Con sus calles de arena, el bosque llegando hasta el mar y una propuesta que invita a desconectar del ritmo urbano, el destino se consolida como una excelente escapada familiar durante todo el año. Allí, Rincón del Duende Resort & Spa de Mar complementa la experiencia; un exclusivo complejo, único de su estilo, en donde todos los servicios se desarrollan dentro de los 8000m2 de bosque con salida a la playa y a 150 metros del centro de la ciudad. El resort está conformado por aparts y cabañas (con capacidad de hasta 7 personas) en distintas categorías.

Bienestar, entretenimiento y vacaciones sin preocuparse por nada En el norte argentino, Termas de Río Hondo continúa posicionándose como uno de los grandes clásicos del turismo de bienestar en Argentina, aunque en los últimos años logró ampliar su propuesta para transformarse también en un destino elegido por familias que buscan combinar descanso y entretenimiento. Sus famosas aguas termales, reconocidas por sus propiedades terapéuticas, se complementan con una creciente oferta hotelera preparada para recibir huéspedes de todas las edades. Un claro ejemplo es Los Pinos Resort & Spa Termal, que ofrece formato all inclusive que combina alojamiento, gastronomía de calidad, piscinas de aguas termales, spa y una agenda de actividades recreativas pensadas para todas las edades. Su diferencial radica en la posibilidad de vivir una experiencia completa sin salir del resort, con servicios diseñados para equilibrar el relax y el entretenimiento.

Nieve y el encanto del fin del mundo Cada invierno, Ushuaia vuelve a convertirse en uno de los destinos más buscados del país para quienes desean vivir unas vacaciones rodeadas de nieve y paisajes únicos. La ciudad más austral del mundo despliega durante julio toda su oferta turística con actividades que combinan aventura, naturaleza y experiencias memorables para toda la familia. El esquí en Cerro Castor, las excursiones en trineos, caminatas con raquetas, navegación por el Canal Beagle y recorridos dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego forman parte de un abanico de actividades que convierten al destino en una experiencia invernal incomparable. En este contexto, Las Hayas Resort Hotel suma una propuesta ideal para familias, enclavado en plena reserva natural y rodeado por bosque fueguino. Piscina climatizada, spa, espacios interiores para compartir y servicios premium completan una estadía pensada para disfrutar incluso puertas adentro. Para los amantes del esquí, los paquetes (5 y 7 noches) incluyen estadías, traslados al Cerro, pases en el Cerro Castor y la comodidad del Ski Lounge en el Cerro, lo que constituye una opción tentadora, dado que contiene todo lo necesario para disfrutar unas vacaciones en la nieve. Descubrir una maravilla natural y disfrutar de la selva en familia Lejos del frío intenso, el invierno encuentra en Puerto Iguazú una de las mejores épocas del año para visitar una de las grandes maravillas naturales del planeta: las imponentes Cataratas en el Parque Nacional Iguazú.Con temperaturas agradables, menor humedad y excelentes condiciones para recorrer senderos y circuitos dentro del parque nacional, Iguazú se transforma durante julio en una opción ideal para familias que buscan combinar naturaleza, aventura y descanso. Muy cerca del acceso al Parque Nacional Iguazú, Falls Iguazú Hotel & Spa permite extender esa experiencia con una propuesta enfocada en el confort familiar: amplios espacios verdes, piscina, spa, gastronomía regional y actividades recreativas para niños que permiten continuar disfrutando del entorno selvático incluso después de visitar las cataratas.