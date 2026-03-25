Semana Santa: Brasil lidera los viajes al exterior y Chile pierde atractivo para tours de compras Por Andrea Glikman + Seguir en









Hay una fuerte caída en la demanda de vuelos para Santiago de Chile. En tanto, Brasil sigue liderando por sus playas y precios convenientes.

Brasil es la gran elegida para viajar en Semana Santa.

El fin de semana largo de Semana Santa vuelve a posicionarse como uno de los momentos clave para el turismo, con una combinación de escapadas locales y viajes al exterior que reflejan nuevos hábitos de consumo y un cambio en las preferencias de los argentinos. Según coinciden distintas fuentes del sector, Brasil se consolida como el destino internacional más elegido mientras pierde terreno Chile, históricamente uno de los favoritos.

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De acuerdo con datos de TIJE Travel Tech Group, los destinos internacionales concentran gran parte de la demanda para Semana Santa, con un claro liderazgo de Brasil, que representa el 31,6% de las reservas. Le siguen República Dominicana y Estados Unidos. Al indagar en las ciudades favoritas, en el ranking aparecen con fuerza Punta Cana, Cancún, Recife, Río de Janeiro y Madrid.

En línea con esta tendencia, desde Promociones Aéreas destacan que quienes logran extender la escapada a una semana optan mayoritariamente por el país vecino. “Hay mucha oferta y demanda para Río de Janeiro, un clásico de clásicos, pero también aparecen algunas perlitas a destinos menos conocidos como Maragogi y Porto de Galinhas, con una demanda como nunca antes habíamos visto”, explicó Matías Mute, cofundador del sitio. El crecimiento no se limita a los destinos tradicionales. El norte y nordeste de Brasil ganan protagonismo con tarifas competitivas, incluso en plena temporada alta.

Miami y Paraguay, los elegidos para tours de compras Otro fenómeno que se consolida es el auge de los tours de compras, donde se destacan destinos como Miami y Paraguay, elegidos por los argentinos en busca de mejores precios. Este tipo de viajes combina turismo con consumo y gana espacio dentro de la planificación.

En contrapartida, uno de los datos más llamativos es la caída de Chile como destino preferido para hacer compras. “Reconocemos una baja importante de la demanda de vuelos a Santiago”, señaló Mute, marcando un cambio en un destino que durante años fue clave, especialmente para escapadas cortas y compras. ¿Cómo se explica esto? La pérdida de atractivo de Chile como destino para tours de compras responde a un cambio en las condiciones económicas que durante años impulsaron este tipo de viajes. La reducción del diferencial de precios con Argentina, sumado a la apreciación del peso chileno, achicó significativamente la ventaja que antes justificaba cruzar la cordillera para hacer compras. Sumado a ello, el auge de plataformas como Shein y Temu motivan cada vez más a concretar compras online desde el exterior.

En este contexto, los tours de compras a Chile dejaron de ser convenientes para muchos argentinos, que ahora encuentran valores similares en el mercado local e internet o priorizan otros destinos donde la relación costo-beneficio resulta más atractiva. Viajes por el país A nivel local, el turismo mantiene su relevancia, aunque con un perfil más austero. Según TIJE, destinos como Bariloche, Iguazú, Mendoza, Ushuaia y Salta siguen concentrando la demanda, mientras que Booking.com sumó a la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y Villa Carlos Paz entre los más buscados. Sin embargo, el ticket promedio muestra una caída cercana al 40%, impulsada por la mayor competencia de aerolíneas low cost y una mayor sensibilidad al precio. “Más allá de los destinos, los datos reflejan cambios en la forma de viajar. En Tije observamos viajes más largos al exterior, especialmente al Caribe, estadías promedio de entre 4 y 8 noches, mayor decisión de compra sobre la fecha, con reservas de último momento y fuerte sensibilidad al precio, incluso en contextos de alta demanda” , expresó Gustavo Bondoni Gerente de Marketing de TIJE Travel Tech Group. El escenario que se configura para Semana Santa muestra un turismo con mayor apertura al exterior. En ese contexto, Brasil amplía su ventaja, mientras otros destinos tradicionales como Chile comienzan a perder protagonismo.